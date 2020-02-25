Генерал СБУ призвал расширить Крымскую границу до Донбасса

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно установить с республиками Донбасса точно такую же границу, де-факто государственную, как и с Крымом. Это позволит избежать смертей и травм гражданского населения.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам силовика, поддержавшего Майдан, у Украины нет обозримых перспектив вернуть назад потерянные территории.

«Я сейчас себя спрашиваю – а чего мы туда лезем? Но есть один ответ – это наша территория. Но я отвечаю, как бы я решил этот вопрос – как мы с Крымом решили этот вопрос, мы же говорим, что Крым – наш. Но пользуйтесь – вот граница административная, по большому счету это государственная граница и там никого не убивают.

Там даже ждешь, а когда кто-то будет убит? Задерживают друг друга, обменивают, торгуют и так далее. Не убивают. Почему так не сделать тут?

Но говорят: «Что ж ты торгуешь, царская рожа, землями украинскими?». А почему мы тогда отдали Крым. Давайте по аналогии… Почему мы лезем? Потому что территория наша, все таки. Но говорят: «Тогда объявляйте войну России». Объявить России войну невозможно…

Давайте, все-таки сделаем эту границу, потому что такой вариант уже был и рассматривался, и мы к нему придем, в конце концов. Мы должны понять, что Путин или отдаст эту территорию как российскую формально в составе Украины, но она будет российской, или не отдаст вообще.

Мы примем ее как российскую без установления нашей границы, наших пограничников, войск? Уже все поняли жесткую позицию, и президент уже открыто сказал: «Только передача контроля, потом выборы».

Пожалуйста, но Путин на это не пойдет. Потому на сегодня я не вижу в перспективе, даже далекой, как вернуть Донбасс. Но это не значит, что мы не должны не предпринимать шагов для его возвращения. Давайте не убивать, а сделаем такую границу, как с Крымом, и не будет смертей тогда, не будет инвалидов, не будет безруких, безногих и так далее», – заявил Вовк.