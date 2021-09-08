Программа соцэкономразвития ДНР-2024 остановит отток молодёжи из Донбасса – депутат Госдумы

08.09.2021 19:15 (Мск), Донецк, Владимир Гладков

В ДНР при поддержке России ведётся работа над тем, чтобы у молодёжи был стимул и мотивация по окончанию вузов оставаться и работать в республике.

Об этом на слёте сторонников «Единая Россия» в Донецке заявил секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть проблема в Республике – большой отток молодёжи, именно кадров, которых действительно воспитывают наши вузы. Мы не жадные, мы можем и поделиться, но всё равно нам нужны эти специалисты для того, чтобы поднимать наши молодые республики, которые будут, в скором будущем, в составе России.

Есть ли программа для нашего региона, чтобы наши дети действительно могли себя здесь реализовать?» – спросил депутат Народного Совета ДНР Владимир Чекун.

«Закрепление специалистов здесь, на месте – в первую очередь, молодежи, которая заканчивает вузы, чтобы она не уезжала, по принципу – где родился, там и пригодился, оставалась здесь и шла работать и в социальную сферу, и в экономику. Программы есть, мы о них знаем, есть программы, которые работают на территории РФ – это и подъёмные, и выдача жилья под контракт, под обязательства определенные, срок после окончания вуза отработать, целый ряд программ в разных отраслях, они свои в агропромышленном комплексе и агрогородки строят, чтобы закрепить специалистов. Знаю, что и в ДНР целый ряд программ уже реализуется, и подъёмные. Пусть они не такие большие, как в России, но они уже начинают выплачиваться. Это первая составляющая программы по закреплению. Второе, что нужно молодому человеку по окончанию вуза? Ему нужна работа, значит, чтобы он ещё и семью создал, остался здесь, ему нужна та самая комфортная среда проживания – чтобы садик был на месте, школа была на месте, детская площадка, спортивная инфраструктура. Те планы, которые сегодня в конкретике не прозвучали по программе социально-экономического развития ДНР на период 2024, там всё это зашито. И уверен, что это будет реализовано, это даст стимул, даст мотивацию для молодых ребят оставаться здесь», – заявил Турчак.

При этом он подчеркнул, что это означает именно улучшение условий, но никак не обязательную привязку к месту рождения или обучения, что противоречило бы созданию общего пространства Русского мира.

«С другой стороны этот интеграционный – у нас же глобальная с вами задача – обмен молодёжи он тоже важен, чтобы создавались семьи, чтобы единое пространство Русского мира не прерывалось условными границами или другими ограничениями. Это же всегда было в советское время, мы же себя не делили на псковичей, на питерских, на донецких. У нас родня раскидана по всей стране», – добавил политик.