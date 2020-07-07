Проиграв живым, оппозиционный сербский олигарх начал воевать с мертвыми

07.07.2020, Белград, Алексей Топоров

После смерти отца главы МВД Сербии Небойши Стефановича – Бранко Стефановича – один из лидеров прозападного «Союза за Сербию» олигарх Драган Джилас оскорбил память покойного грязной клеветой.

Лживыми «воспоминаниями» оппозиционер поделился с порталом Nova S, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Драган Джилас заявил Nova S о том, что общественность Сербии будет помнить отца главы МВД Сербии Небойши Стефановича – Бранко Стефановича в связи со скандалами, связанными с торговлей оружием, приобретением государственной фабрики «Крушик» и белградского отеля «Шумадия». Таким образом не упустил возможности буквально потоптаться на свежевырытой могиле.

Бранко Стефанович.

При жизни Бранко Стефанович был экономистом и советником оборонных предприятий и скончался в возрасте 66 лет от коронавируса.

«В отличие от Джиласа, который сам признает, что его недвижимость стоит 25 миллионов евро, Бранко Стефанович жил пятьдесят лет в одной квартире до самой смерти, скромно и честно работая, – ответил на клевету в адрес умершего запредседателя Белградского комитета и член президиума пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Милосав Миличкович. – Аморальный Джилас врет от Стефановиче, в то время как сам, будучи у власти, получал миллиарды, загоняя в гроб собственный народ. Он хочет снова править и отбирать у граждан, и для достижения своей цели готов атаковать и умерших».

Сын покойного, глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

«Сербия сегодня увидела, что такое Джилас, у которого не нашлось ни капли порядочности, чтобы хотя бы на мгновение уважить боль семьи Стефановичей, – прокомментировал ситуацию член главного правления Сербской радикальной партии Братислав Югович. – Он мог хотя бы подождать, пока не завершатся последние заупокойные церемонии. Ожидалось, что Джилас и его окружение хотя бы на время притворятся людьми. Но нет, Сербия сегодня увидела настоящее лицо Драгана Джиласа».

Напомним, что возглавляемый олигархом и экс-мэром Белграда, а также создателем сербского аналога «Эха Москвы» – радио B92, Драганом Джиласом прозападный «Союз за Сербию» серьезно просчитался со своей стратегией бойкота местных и парламентских выборов, оказавшись на грани политического краха.