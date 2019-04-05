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05.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Проигравшая Тимошенко в ярости от предложения Зеленского

Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре выборов президента Украины, откажется от предложения лидера гонки комика Владимира Зеленского стать секундантом в его дебатах с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом, ссылаясь на источники в окружении Тимошенко, сообщает киевская интернет-газета “Страна”.

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“Тимошенко возмущена хамским предложением. Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение”, – сказал собеседник издания.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, штабы Порошенко и Зеленского заявили, что готовятся к дебатам, которые пройдет на главном стадионе Киева. При этом оба кандидата в преддверии дебатов сдали анализы на алкоголь и наркотики, а Зеленский даже сказал, что может сдать волосы и ногти.

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