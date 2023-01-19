Прокуратура Белграда приняла к рассмотрению заявление на посла РФ от российских либералов

Оливер Галич .  
19.01.2023 22:33
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Украина


Группа граждан России и Украины, живущих в Сербии, и местный адвокат подали заявления в прокуратуру Белграда в отношении российских и сербских лиц, связанных, по их утверждению, с деятельностью ЧВК «Вагнер».

Заявления поданы в отношении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, директора Агентства безопасности и информирования Сербии (аналог ФСБ) Александра Вулина, Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш и лидера сербской праворадикальной организации «Народные патрули» Дамняна Кнежевича», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группа граждан России и Украины, живущих в Сербии, и местный адвокат подали заявления в...

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«Все они работают над мобилизацией граждан Сербии на войну. Харченко её ведет, Вулин мешает контрразведывательной работе, центр в Нише – это платформа: и у нас есть «Вагнер»-реальность!» – написал в Твиттер адвокат Чедомир Стойкович, который первым подал заявления в прокуратуру Белграда.

Речь идёт о различных статьях Уголовного кодекса Сербии – разжигание межнациональной розни, вербовка граждан для участия в вооружённом конфликте за рубежом и т.п.

По информации СМИ, аналогичные документы также подали представители общественных организаций: «Российского демократического общества» (РДО), объединение украинской диаспоры «Твори добро» и гуманитарная организация «Голубь мира».

При этом единственный человек, который давал комментарии для СМИ, – гражданин РФ Пётр Никитин, называющий себя главой РДО. Юрист по образованию, Никитин уже несколько лет живёт в Белграде, и работает, по его словам, «независимым переводчиком».

Как сообщал «ПолитНавигатор», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания никогда не имела никаких контактов с Сербией.

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