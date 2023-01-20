«Пропаганда брешет. ВСУ едва сдерживают фронт» – киевский политолог

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Ситуация на фронтах для ВСУ складывается самым неблагоприятным образом, что уже понимают далеко за пределами Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что украинская армия с большим трудом, неся тяжелейшие потери каждый день, еле-еле удерживает фронт. Фронт удерживать всё тяжелее, и видим постепенно идёт пролом на Донецком направлении. Брехня, как всегда, все брешут. И сводки все эти брешут, и у Зеленского брешут. Не зря же Арестович оттуда сбежал. Ситуация очень нехорошая, и все это чувствуют. И последние заявления президента Польши Дуды на Давосском форуме, и премьер-министра Моравецкого, и многих других свидетельствуют, что Украина может быть сломлена в результате абсолютно параноидальной ненормальной жизнедеятельности остатков Российской Империи под названием Московия», – сказал Соскин.

По его словам, киевская пропагандистская машина ещё пытается удерживать позитивную повестку дня, но бравурные заявления выглядят всё бледнее на фоне действительности.

«То есть украинская армия нигде ничего не может сделать. Только [назначенный Киевом гауляйтер Луганщины] Гайдай подаёт голос возле Кременной, что там то в лесах, то в поле наступают, то продвигаются, всё продвигаются, но продвинуться не могут. Гайдаю, видимо, дали такое указание создавать, типа, что где-то есть продвижение.

В общем, разные пропагандоны или пропагандисты, им поручено. Ну, один самый главный уже ушёл, что теперь Фейгин будет делать – непонятно, полная фигня теперь у них получается с Арестовичем», – добавил политолог.