Пропагандист Бутусов требует лишить украинцев любой возможности избежать отправки на фронт

Игорь Шкапа.  
15.01.2026 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 246
 
Для граждан Украины нужны создавать такие условия, при которых они поймут, что избежать службы в армии не выйдет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

«В Украине не существует проблемы ТЦК. В Украине существует проблема полной безответственности власти, отсутствия системы электронного учета и проблема перекладывания ответственности ставки верховного главнокомандующего на военнослужащих ТЦК, отсутствия системы общей мобилизации и учета всех военнообязанных», – негодовал пропагандист.

По его словам, как только наладится единый учет, эти проблемы якобы сразу же решатся.

«Исчезнет, ​​во-первых, система сотен точек продаж уклонения от армии и бегства за границу, которая существует и обогащает просто коррупционную систему. И будет логика. Люди будут понимать, что уклоняться никто не может», –  призывал Бутусов.

Пытаясь выгородить людоловов из ТЦК, он добавил, что те лишь выполняют приказы.

