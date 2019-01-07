Пропагандист-майданщик призвал разделить Украину на автономии со своими армиями

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Идея президента Петра Порошенко о создании национального государства с одной «армией, мовой, вирой» является идиотизмом. Спасти страну может только федерализация и полная автономия регионов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил бывший украинский актер Алексей Арестович, в украинских СМИ теперь представляемый как аналитик и военный эксперт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действующий президент выбрал модель построения национального государства в духе Вестфальской системы 1648 года – мононация, моновера, моноязык и так далее. Все это мило и приятно, за исключением того, что эта модель себя исчерпала, она нежизнеспособна. Мы, как всегда, начали строить национальное государство в момент, когда его уже поздновато строить. Оно находится в жестоком кризисе, кто не верит – посмотрите на Францию.

Какое национальное государство при безвизе? Тогда надо максимально поднимать визовый барьер, чтобы народ не сбегал. С одной стороны у вас безвиз, а с другой хотите строить национальное государство. Украинское национальное государство будет построено в Польше, куда уехало 2 миллиона рабочих рук. Национальное государство – это идиотизм в самой своей основе. По прошествию 400 лет после Вестфальской системы совершенно очевидно, что это искусственный конструкт», – отметил эксперт.

Он предлагает разбить Украину на десятки автономных образований, жители которых сами могли бы выбирать, какой истории верить и какую религию исповедовать.

«Для нас самая оптимальная модель – это техносечь, футуросечь. Украина могла бы дать миру новую форму социальной организации и построить здесь нечто типа 20 – 40 техносечей, связанных между собой суперуникальным транспортом, куда могли бы приезжать со всего мира. Как в сечь вступаешь – приезжает голландец и говорит: «Хочу у вас жить». Мы его спрашиваем: «Водку пьешь? В Христа веруешь? Заходи». Как в Запорожской Сечи. И создать максимальные условия благоприятствования – твори все, что хочешь.

Надо дать максимальную свободу регионам, вплоть до создания своих вооруженных сил, нацгвардии и всего остального, а центральному правительству оставить три функции: большие инфраструктурные проекты, которые быстро не окупаются, совместную оборону и совместную дипломатию. Живите как хотите, исповедуйте какую хотите историю, верьте в каких-угодно богов. Что решите на уровне местных советов актами прямой демократии – на здоровье. Вот эта модель была бы чрезвычайно устойчива, жизнеспособна, дала бы что-то настоящее и быстро порешала бы проблемы», – резюмировал Арестович.

Напомним, ранее Арестович признался, что последние годы часто обманывал аудиторию, ретранслируя ей пропагандистские посылы, чтобы вызвать чувство ложного единения.

Также пропагандист ранее заявлял, что Донбасс в Украину больше не вернуть, так как никакие лишения, связанные с блокадой или бомбёжками, не заставят жителей республик Донбасса даже смотреть в сторону Украины, а также признал тот факт, что в Приазовье возможно появление новых народных республик.