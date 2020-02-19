Пропагандистский телеканал для Крыма и Донбасса будут курировать журналисты Медведчука

19.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На новом украинском телеканале иновещания, который должен с весны начать трансляцию на Крым и Донбасс, в качестве консультантов выступят журналисты со «112 канала», подчинённого «пророссийскому» олигарху Игорю Медведчуку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская пропагандистка Анастасия Федченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из «112 канала». Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий. Я в том фарсе участия не принимала.

Позавчера должно было быть очередное «собеседование». Оно задержалось примерно на полтора часа, потому что те, кто должны были его проводить, не догадывались о том, что оно таки будет, их не предупредила ВРИО гендиректора Юлия Островская.

В кабинете, откуда быстро выселили людей, которые делали программу интервью, сидели двое консультантов. Из 112 канала. Глаза стеклянные. На лицах приклеены улыбки. Разговаривали на русском с порога.

Сказали, что у них ко всем два вопроса:

Как можно улучшить работу редакции? Как, по моему мнению, нужно говорить с жителями временно оккупированных территорий?

Я сказала, что поскольку они – консультанты, то пусть и консультируют. Я консультировать их в этом вопросе не собираюсь.

Сказала еще, что здесь конфликт интересов. Потому что я была военкором телеканала, мы называли вещи своими именами: Россию – агрессором, российско-оккупационные подразделения – российско-оккупационными подразделениями, Крым – Украиной.

Они смотрели на меня своими стеклянными глазами, приклеенные улыбки не исчезали с лица. Я спросила, как в дальнейшем будут говорить о российской агрессии. Мне ответили, что этот вопрос не к ним, а к новому редактору», – возмутилась пропагандист.

Также Анастасия Федченко сообщила имена упомянутых консультантов – это ведущие «112 канала» Владимир Полуев и Анна Степанец.

После чего украинский журналист отметила, что с нового телеканала уволилось большинство сотрудников, а реализация задуманного проекта оставляет желать лучшего.

«С «UATV» уволилось две трети коллектива. Как ведущие там вполне могут быть те, кто вели всякую развлекаловку еще тогда, когда я ходила в школу.

Сегодня Сивохо планировал презентовать «платформу единства и примирения». Подозреваю, что речь шла об уничтожении канала иновещания. Правда, потом передумал.

Позавчера я написала заявление на увольнение. Думаю, не стоит рассказывать, как я себя чувствовала и как чувствую себя сейчас. Но я не буду участвовать в этом фарсе и не буду пятнить свое резюме участием в таком проекте», – резюмировала она.

Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады, журналист-майданщик Сергей Высоцкий.

«Благодаря зеленой власти Медведчук рейдернул иновещание. Которое с весны начнет вещать на оккупированные территории. Хорошая иллюстрация настоящих приоритетов и взглядов власти», – написал он в соцсети.