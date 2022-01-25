Проректор МГИМО: «От Донбасса зависит судьба боснийских сербов»

Новости Украины

Что общего в современном положении сербов и русских? Почему бошнякская элита Сараево, будучи союзником США и Турции, ищет понимания Москвы? Какая связь между предвоенной истерией вокруг ЛДНР и давлением на Республику Сербскую?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал историк, политолог, профессор Кафедры международных отношений и внешней политики России, проректор МГИМО Евгений Кожокин.

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На ваш взгляд, с чем связано то беспрецедентное давление Запада и США, которые ввели санкции против Милорада Додика и телеканала АТВ, на Республику Сербскую, которая хочет лишь вернуть себе полномочия согласно, составленному же в свое американцами, Дейтонскому соглашению?

– США стремились и стремятся установить свое господство в мире, которое они политкорректно называют лидерством. Население прирученных стран должно следовать модели поведения правильных потребителей, ему разрешается работать, есть, пить, заниматься сексом в любых вариантах, смотреть фильмы голливудского производства. Что еще надо для счастья ? Так читают президенты, конгрессмены, да и большинство рядовых граждан США. Чувство собственного уважения из этого «супового набора» выпадает.

Главная проблема Республики Сербской в том, что ее руководство и большинство ее граждан чувством собственного достоинства обладают и не хотят с ним расставаться. И они хотят быть хозяевами своей страны. Об этом открыто и смело говорит Милорад Додик.

Не случайно тот же Додик недавно отметил , что Босния и Герцеговина, по сути, находится в положении последней колонии Европы….

– Настоящей независимостью должна обладать в мире только одна страна – Соединенные Штаты Америки, остальные могут и должны довольствоваться ограниченным суверенитетом. Так считают в США. Те, кто не согласен с этой «аксиомой» неизбежно вступают в конфликт с Вашингтоном и его «правильными» союзниками. Республику Сербскую будут наказывать за непокорство и неправильность. Точно также, как будут стараться привести к общему знаменателю другую неправильную и непокорную страну – Россию.

В Москве понимают, что у русских с сербами общая судьба, и потому поддерживают сербов, в том числе в Боснии?

– Поддержка Россией сербов и прагматична, и иррациональна одновременно. Россия борется за сохранение, а в идеале и за расширение пространства свободы. В этой борьбе она ищет союзников. Сербы своим прошлым и настоящим доказали, что они – наши союзники. Наше славянство, наше православие помогают понять и оценить экзистенциальную приверженность к свободе сербов.

Способна ли Россия помочь не только Республике Сербской, но всей Боснии и Герцеговине скинуть колониальное ярмо Верховных представителей и стать по-настоящему независимым государством, которое само решает свою судьбу?

– Созданная в БиГ система управления – это попрание базовых принципов демократии, это пример унизительной формы внешнего управления европейским народом. И это унижение не могут не испытывать все думающие граждане Боснии и Герцеговины – и сербы, и хорваты, и бошняки. Лидеры бошняков хотят в перспективе решить тройственную задачу – сохранить и упрочить свое господствующее положение, сохранить единство страны, постепенно избавиться от внешнего диктата.

Для решения последней части задачи им требуется создание определенного поля для маневра. И в этом заключается смысл установления ими определенных контактов с Россией.

Однако элита Сараево, как показала новейшая история, вполне себе может продолжить выполнять и прежнюю роль вассала Запада и одновременно Турции. А вот для боснийских сербов поддержка России и Сербии – это еще и вопрос выживания. На ваш взгляд, устоит ли Додик под столь мощным давлением совокупного Запада? Есть ли у лидера боснийских сербов шанс остаться у руля Республики Сербской после предстоящих во втором полугодии выборов?

– Политическая судьба МилорадаДодика и его единомышленников зависит не только от их твердости, последовательности, умной решительности, но и от того, общеевропейского и глобального кризиса, который разворачивается вокруг ДНР и ЛНР. США и их союзники собираются повторить хорватский сценарий, когда в одночасье была уничтожена Республика Сербская Крайна. Вся устроенная истерия по поводу якобы готовящейся агрессии России против Украины – это хорошо продуманная и отлично оркестрованная часть массированного давления на Россию с тем, чтобы вынудить ее не поддерживать людей Донбасса в тот момент, когда на них двинется вооруженная, обученная и проплаченная странами НАТО армия Украины. От исхода нынешнего кризиса в отношениях США и России в немалой степени зависит и исход кризиса в БиГ.