Пророчивший Белоруссии коллапс беглый экономист: РФ помогла. Люди жить хуже не стали
Несмотря на введенные Брюсселем санкции, экспорт белорусских товаров в Европейский союз удвоился.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии экономист Ярослав Романчук, покинувший страну и перебравшися в Киев.
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«Властям Белоруссии, с одной стороны, помогла поддержка Москвы — как дипломатическая, так и ресурсная. С другой — беспрецедентный спрос внешних рынков на сырьевые ресурсы, которые традиционно экспортирует Белоруссия: нефтепродукты, химические товары, металлы, продукты сельхозпроизводства. Поэтому, несмотря на санкции, которые вводились в декабре 2020 года, в июне и декабре 2021 года, экспорт товаров в Евросоюз удвоился. Кроме того, был сбалансирован бюджет, достигнуто положительное сальдо торгового баланса, и даже чуть-чуть укрепился курс белорусского рубля», – говорит Романчук.
По его словам, белорусские власти засекретили почти 35% статистики по экспортируемым товарам, а управление ценами идет в ручном режиме.
«Но говорить о том, что белорусы по валовому показателю стали жить хуже, нельзя, потому что денег в стране реально было больше», – отмечает беглый экономист.
Примечательно, что в прошлом он пророчил экономический коллапс стране. теперь же, по сути, оправдываясь за несбывшийся прогноз, нынешнее положение дел в экономике Белоруссии он называет «стечением обстоятельств», которое «будет невозможно воспроизвести в 2022 году».
«Тем более что совершенно очевидно ускорился отток человеческого капитала, недополучение иностранных инвестиций. А санкции в отношении крупных промышленных предприятий начнут действовать более жестко в 2022 году. В 2022 году экономика страны будет в состоянии стагфляции, то есть стагнации и высокой инфляции, которая в 2021 году находится в районе 10%», – пугает Романчук.
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