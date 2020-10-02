02.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, США
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Пророссийская риторика Трампа оборачивается антироссийской политикой


Итоги предстоящих выборов президента США не изменят антироссийский курс Вашингтона.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов , слова которого приводит «Московский комсомолец».

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«Соединенные Штаты взяли курс на сдерживание России. Основной инструмент — санкционная политика. И опять-таки, не думаю, что итог выборов повлияет на такую политику. Потому что за все эти годы в Соединенных Штатах двухпартийный консенсус — республиканско-демократический антироссийский консенсус. По многим проблемам две партии до хрипоты спорят друг с другом, а по российской тематике — нет. Здесь они нашли общий язык», – отметил эксперт.

Также он обратил внимание на уникальность действующего президента США.

«Трамп в отношении России уникальный президент. Это президент с пророссийской риторикой, но с ярко выраженной антироссийской политикой. Такого примера в прошлом не найти. Но специфика нашей жизни такова, что мы сталкиваемся с таким президентом. И такое внешнеполитическое поведение, и такая риторика — все это порождало у российских политических элит некоторые иллюзии. Надеюсь, что они к настоящему времени все-таки рассеялись и сформировался более реалистичный взгляд на Трампа», – резюмировал Гарбузов.

Напомним, что на предстоящих выборах борьба развернется между нынешним президентом Дональдом Трампа и бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.


Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что ни Трам, ни Байден не собираются воевать за Украину.

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