«Пророссийские элиты» Украины обманули руководство РФ накануне СВО – Клинцевич

Анатолий Лапин.  
08.08.2023 09:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Перед началом СВО так называемые пророссийские элиты Украины, получавшие деньги от РФ, обманули российское руководство.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед началом СВО так называемые пророссийские элиты Украины, получавшие деньги от РФ, обманули российское...

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По словам Клинцевича, эти элиты якобы уверяли в том, что население Украины ждет прихода России, чего не было на самом деле.

«Когда мы начали, политическое руководство страны по некоторым вопросом было введено в заблуждение. Особенно по отношению гражданского населения. Мы были не готовы к тому, что там все было подготовлено к вторжению – подготовлена оборона, окопы. И прошито само население, которое было против нас.

Мы думали, что это не так. Заводили в заблуждение, которые получали от нас деньги, люди, представляющие украинскую элиту – так называемую пророссийскую. Рано или поздно нам предстоит еще по этому разобраться и дать оценку. Сейчас уже не нужно», – заявил Клинцевич.

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