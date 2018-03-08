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Пророссийские подпольщики отомстили за 8 марта гибридной диверсией – истерика в блоге Вятровича
Граффити, появившиеся сегодня ночью на экспонатах выставки, посвященной деятелям Центральной Рады и УНР, шокировали читателей блога директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который сообщил о случившемся и выложил снимки.
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Многие возмутились тем, что инцидент произошел в самом центре столице, где полно полиции.
Некоторые полагали, что так противники действующей власти поздравили со “своим праздником” – Международным женским днем, который отмечается 8 марта и за отмену которого ратовал Вятрович.
“Какая власть, такое отношение к украинским героям, – возмущается галичанин Виктор Возняк. – Относительно Киева, то такое впечатление, что в Тамбов попал, там половина гордонов и мураевых с кадровцами”.
Были и те, кто утверждал, что речь идет о гибридной диверсии.
“Это не вандалы. Это отсутствие работы СБУ по проявления “гибридных” подпольщиков-коллаборационистов, которые выполняют в военном тылу или по собственной инициативе или по поручению методами партизанской войны в тылу противника – диверсии, террор, – заявил заслуженный артист Украины Ярослав Теплый. – Потому что это именно диверсия, слава Богу, что без жертв физических, но показывает отсутствие или пассивность государственной власти в городе и стране”.
При этом пользователи напоминают, что на Украине каждый день происходят акты вандализма в отношении памятников украинским писателям.
“Это ползучая контрреволюция после Революции достоинства”, – выдвигает свою версию сотрудник информагентства “Вчасно” Валерий Вдовиченко.
А вот броварчанин Дмитрий Карпив не исключает, что случившееся – это “месть пророссийских сил за “разрывание скрепы “8 марта”.
Метки: 8 марта, Владимир Вятрович
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