08.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
  2 297 просмотров
Киев, Общество, Политика, Скандал, Украина

Пророссийские подпольщики отомстили за 8 марта гибридной диверсией – истерика в блоге Вятровича


Граффити, появившиеся сегодня ночью на экспонатах выставки, посвященной деятелям Центральной Рады и УНР, шокировали читателей блога директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который сообщил о случившемся и выложил снимки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Многие возмутились тем, что инцидент произошел в самом центре столице, где полно полиции.

Некоторые полагали, что так противники действующей власти поздравили со “своим праздником” – Международным женским днем, который отмечается 8 марта и за отмену которого ратовал Вятрович.

“Какая власть, такое отношение к украинским героям, – возмущается галичанин Виктор Возняк. – Относительно Киева, то такое впечатление, что в Тамбов попал, там половина гордонов и мураевых с кадровцами”.

Были и те, кто утверждал, что речь идет о гибридной диверсии.

“Это не вандалы. Это отсутствие работы СБУ по проявления “гибридных” подпольщиков-коллаборационистов, которые выполняют в военном тылу или по собственной инициативе или по поручению методами партизанской войны в тылу противника – диверсии, террор, – заявил заслуженный артист Украины Ярослав Теплый. – Потому что это именно диверсия, слава Богу, что без жертв физических, но показывает отсутствие или пассивность государственной власти в городе и стране”.

При этом пользователи напоминают, что на Украине каждый день происходят акты вандализма в отношении памятников украинским писателям.

“Это ползучая контрреволюция после Революции достоинства”, – выдвигает свою версию сотрудник информагентства “Вчасно” Валерий Вдовиченко.

А вот броварчанин Дмитрий Карпив не исключает, что случившееся – это “месть пророссийских сил за “разрывание скрепы “8 марта”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть