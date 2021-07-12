«Пророссийские силы получают мощный удар» – вице-спикер Рады

Новости Украины

В Молдавии по итогам парламентских выборов к власти окончательно пришли антироссийские силы, которые превратят страну во «вторую Украину».

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвольте мне в первую очередь поздравить дружественную нам Молдавию с проведением демократических внеочередных парламентских выборов. По предварительным данным, которые есть, пророссийские силы получат там мощный удар. Это означает, что у Молдавии всё получилось, и мы выражаем всю поддержку народу Молдавии», – сказал Стефанчук.

«Кроме того, у президента Молдавии Майи Санду есть все перспективы сформировать у себя парламентские монобольшинство, и это будет уже второй пример на постсоветском пространстве. Потому ещё раз поздравляю дружественную нам Молдавию», – резюмировал вице-спикер.