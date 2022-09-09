Прорыв ВСУ остановить не удается. Военкор советует отходить за Оскол

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования продолжают развивать наступление и занимать новые территории на Купянско-Изюмском направлении.

Наглядную динамику прорыва можно увидеть на картах военно-аналитического телеграм-канала «Рыбарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Ниже карта по состоянию на 11.00 сегодняшнего дня.

На следующей карте (на 15.00) можно увидеть, что буквально за несколько часов ВСУ существенно улучшили свое положение и углубились на южном направлении, явно пытаясь взять окружение Изюмскую группировку ВС РФ.

«ВСУ продолжают расширять зону контроля. По предварительной информации, было занято Шевченково. Фотография ВСУ на южном въезде в Купянск позволяет предположить, что вся южная дорога до Сеньково находится под контролем противника. Активность отдельных мобильных групп отмечена в районе Гороховатки и действующего моста через реку Оскол. Российские подразделения вступили в бой на северной окраине села. В самом Купянске отмечалась работа диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Противник ведёт обстрелы российских позиций», – пишет «Рыбарь».

ВСУ заняли село Шевченково, прилегающее к Купянску.

При этом отмечается, что из Балаклеи «до сих пор нет фактов объективного контроля, подтверждающих занятие ВСУ территории арсенала, где может оставаться контингент ВС РФ».

«Могу написать только одно – ситуация не просто сложная, это настоящий кризис. Есть основания полагать, что Купянск не выстоит, если ход укров не сломают до утра. Завтра может быть слишком поздно. Сокрушаться по поводу поражения нельзя – это война, и самый закономерный результат на войне – проигрывает тот, кто не проявил инициативу. Поэтому необходимо сжать кулаки и драться. И драться должны все без исключения. У нас же до сих пор получается, что кто-то встречает врага, а кто-то эвакуируется», – сообщает телеграм-канал «Бродяга серых зон».

Также здесь передают, что, по предварительным данным, мост через Оскол в Купянске разбит, а удары нанося наносятся по Великому Бурлуку и, возможно, «противник готовится расширять плацдарм».

В свою очередь бывший ополченец и блогер Максим Фомин (Владлен Татарский) считает, что российским войскам нужно готовиться к обороне, а не с ходу бросать резервы в бой.

«Мои личные мысли по Изюмско-Купянскому направлению: нашим войскам нужно оттягиваться за Оскол. Тем, кого сейчас перебрасывают на подмогу – готовить как положено линию обороны. Не дать противнику переправиться, а если переправился – выбить! Самая большая ошибка сейчас это бросать резервы в бой по частям, желая достичь успеха и во чтобы то ни стало остановить врага», – убежден Фомин.

Расстояние от Андреевки, от которой ВСУ начали наступление на Балаклею, до Купянска, за который развернулись бои, составляет почти 70 километров.

А тем временем РИА Новости информирует:

«Власти Харьковской области сообщили, что идет эвакуация жителей из Купянска и Изюма».

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