Просчёт Эрдогана: переброска террористов в Азербайджан развязывает России руки

14.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Реджеп Эрдоган сильно просчитался, начав перебрасывать исламистских боевиков в нагорный Карабах, потому что благодаря этому у России теперь развязаны руки.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доцент МГИМО Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Эрдоган сделал очень серьёзную ошибку, когда начал перебрасывать исламистов на Кавказ. Дело в том, что война началась как понятный всем застарелый конфликт между двумя странами, в прошлом входящими в СССР.

Этим он был сложен для нас, на него было сложно реагировать. Но когда там оказываются международные террористы – наши руки развязаны, и это уже конфликт между Россией и террористами», – отметил он

В свою очередь, лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган ошибся посчитав, что Россия останется нейтральной в этом конфликте.

«Эрдоган совершил ещё одну ошибку – он от кого-то услышал, что Россия будет нейтральна, и ей плевать на эти действия. Вот когда он это услышал, передайте ему, что он сильно ошибся, приняв эту точку зрения за точку зрения России», – заключил он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Турция перебрасывает боевиков из Северной Сирии в Нагорный Карабах.