06.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Турция
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«Война в Карабахе – только начало» – Жириновский


С вмешательством Турции, желающей возрождения Османской империи, конфликт в Нагорном Карабахе может сильно затянуться.

Об этом в эфире телеканала «ЛДПР.ТВ» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая, что ввязались турки – это на дольше, чем если бы были только армяне и азербайджанцы. Турки будут посылать туда боевиков из северной Сирии – они понимают, что в конечном итоге Асад закроет границу с Турцией, и всех этих боевиков, а там их тысяч 20-40, надо перебросить в Афганистан, в Ливию, и остатки будут перебрасывать в Карабах, потому что самый короткий путь, можно через Турцию делать переброску. Поэтому будет дольше.

Турция будет набивать себе цену – будет выторговывать базу на территории Азербайджана, может быть, совместную русско-турецкую полицию, как в Сирии. Ей хочется, чтобы была видимость воссоздания Османской империи», – отметил он.

Владимир Жириновский подчеркнул, что цель Турции – не только укрепление позиций на Кавказе, но и захват Крыма, части территории Украины, Молдавии, и ещё ряда стран, что в конечном итоге должно позволить Анкаре возродить Османскую Империю.


«Турция же Крым почему не признаёт? Ей хочется, чтобы турецкий флаг развивался над Крымом. Украинцы дураки, думают, что Турция за них. А Турция вырежет всех украинцев не только в Крыму, но и в Херсоне, и в Николаеве, и в Запорожье.

У нас также есть тюркские племена в Молдавии. Почти всё черноморское побережье было турецким, всё Мраморное море, Эгейское, большая часть Средиземного моря. И Кавказ – они всегда мечтали об этом.

Но выигрывает Америка, она далеко. А страдать будет Россия, Китай, Средняя Азия, Кавказ. Поэтому Карабах всегда будет бикфордовым шнуром, чтобы поджечь мусульманский мир», – резюмировал депутат.

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