Прощай зерно! Появились кадры руин портовой инфраструктуры после сегодняшнего российского удара

Олег Кравцов.  
16.08.2023 11:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2592
 
Дзен, Зерно, Инфраструктура, Россия, Сюжет дня, Украина


В сети появились кадры, подтверждающие успешное попадание по украинскому порту в Одесской области, что ранее признали представители киевского режима.

Как выяснилось, удар был нанесен по порту Рени, расположенном на левом берегу Дуная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В сети появились кадры, подтверждающие успешное попадание по украинскому порту в Одесской области, что...

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На кадрах видео, снятых с румынской стороны, видны прилеты и взрывы в порту.

Кроме того, украинской стороной опубликованы фото разрушений.

Судя по снимкам, серьезным разрушениям подверглись зернохранилища, зачастую используемые для маскировки военной техники.

Отметим, что Рени – это самый западный населенный пункт Одесской области.

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