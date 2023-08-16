Прощай зерно! Появились кадры руин портовой инфраструктуры после сегодняшнего российского удара
16.08.2023 11:16
(Мск) , Москва
В сети появились кадры, подтверждающие успешное попадание по украинскому порту в Одесской области, что ранее признали представители киевского режима.
Как выяснилось, удар был нанесен по порту Рени, расположенном на левом берегу Дуная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На кадрах видео, снятых с румынской стороны, видны прилеты и взрывы в порту.
Кроме того, украинской стороной опубликованы фото разрушений.
Судя по снимкам, серьезным разрушениям подверглись зернохранилища, зачастую используемые для маскировки военной техники.
Отметим, что Рени – это самый западный населенный пункт Одесской области.
Спасибо!
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