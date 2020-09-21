Прощайте, латвийские шпроты!

21.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

17 сентября информационное агентство «Спутник Латвия» сообщило, что в Лиепае закрыт последний в «незалежной» республике рыбоконсервный завод, так что любители латвийских шпрот могут всплакнуть и навсегда попрощаться с ещё одним латвийским продуктом родом из СССР.

По информации бывшего владельца завода, москвича с двойным гражданством, Игоря Крупника, он «устал бороться с системой, закрыл тему Лиепайского завода ещё первого сентября и навсегда улетел в Израиль с женой и дочерью».

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Лиепайский рыбоконсервный завод – старейшее производство в Латвии. Построен при Российской империи в 1892 году, пережил две мировые войны и гитлеровскую оккупацию, но в «свободной» Латвии не прожил и 30 лет.

Проблемы завода начались ещё в 2016 году, сразу после банкротства Trasta Komercbanka (бывшего Рижского банка), где предприятию была открыта кредитная линия.

Потеряв финансовую поддержку латвийского банка, на компанию Крупника и принадлежащий ему завод навалились «кризисные менеджеры». По их требованию было сокращено количество рабочих мест – с 450 до 80, ликвидировано рыборазводное предприятие, а из производства изъяты все побочные цепочки, вроде выпуска рыбных палочек, и оставлены только консервы.

Четыре года Крупник, как мог, барахтался, стараясь удержать завод на плаву, но в 2020 году окончательно укатали сивку крутые горки европейского подхода к туземному бизнесу.

Помимо банкротства латвийского банка, по бизнесу Крупника ударили ответные санкции России, прекратившей закупку пищевой и сельхозпродукции в странах Балтии, а также пандемия COVID-19.

Таким образом, Лиепайский рыбоконсервный завод пополнил длинный список целенаправленно разоренных и ликвидированных производственных предприятий Латвии и Прибалтики.

Почтим память наиболее важных из них, игравших заметную, а иногда и ключевую, роль, в народном хозяйстве всего СССР.

В 2019 году была ликвидирована некогда знаменитая и процветающая рижская компания Dzintars, выпускавшая парфюмерию и товары личной гигиены, пользовавшиеся заслуженной популярностью во многих странах мира.

Пишут, что «в 1986 году объём товарной продукции составил 125,6 млн единиц на сумму 119 млн рублей. Использовалось как советское, так и импортное сырьё. 44 разработки были признаны авторскими изобретениями. Продукция реализовывалась во всех союзных республиках, странах СЭВ, а также в США, Финляндии, Швейцарии, ФРГ, Франции, Испании, Индии».

Из сообщений СМИ становится понятно, что Dzintars подвергся целенаправленному банкротству по требованию «партнёров по Евросоюзу». Проще говоря, французские парфюмерные компании в один прекрасный момент добились ликвидации конкурента.

Бывшее здание Dzintars сегодня, выставлено на аукцион.

В 2015 году было окончательно закрыто и распродано по частям знаменитое производственное объединение «Радиотехника», некогда контролировавшее 35% рынка электротехнических товаров СССР, не считая оборонных заказов. В объединение входило с десяток заводов и конструкторских бюро, в которых трудилось 16 тысяч человек по статистике на 1990 год.

Многие могут вспомнить радиолы «RRR Radiotehnika», радиоприёмники ВЭФ и культовые «Спидолы» (выпускались по миллиону штук в год!) – предмет обожания советской молодёжи шестидесятых и семидесятых годов.

В 1992 году, в результате разрыва производственных связей, ПО «Радиотехника» было расформировано и до середины «десятых» из всего советского наследия кое-как держался на плаву один только ВЭФ, в основном, благодаря российским заказам, включая оборонные. Но ответных российских санкций 2014 года завод не выдержал.

Всё, что осталось от рижского ПО «Радиотехника».

В 2017 году ликвидирован Рижский вагоностроительный завод – ещё одно предприятие, основанное в конце XIX века, некогда крупнейший в Российской империи. В СССР производил автомобили, дизельные и электрические локомотивы, электрички, железнодорожные вагоны и вагоны для трамвая. Незадолго до смерти предприятия в 2012 году, весь его рабочий коллектив составлял аж целых 95 человек, а деятельность РВЗ была убыточна.

Электричка производство РВЗ.

РВЗ сегодня.

Рижская автобусная фабрика, RAF. В СССР массово строил автобусы, затем микроавтобусы. «Рафики» бегали повсюду – от Таллина до Владивостока и от Норильска до Памира. Это были маршрутки, кареты скорой помощи, спецмашины для МВД, пожарных, ремонтных и коммунальных служб, спортивных соревнований, автопоезда для туристов и даже инкассаторские бронеавтомобили.

В «святые девяностые» управленцы RAF собирались было подписать договор о сотрудничестве с российским автогигантом ГАЗ, с которым у предприятия были давние, прочные и взаимовыгодные отношения, но в дело вмешалась политика и на соглашении о сотрудничестве поставило крест латвийское правительство. Результат предсказуем – RAF не выжил.

Первый микроавтобус РАФ-977 «Латвия».

Завод РАФ, евроинтеграция.

Молочно-консервный комбинат в Резекне – головное предприятие советского пищепрома. Вкуснейшая сгущёнка – молоко, сливки, какао, кофе, востребованные как на внутреннем рынке, так и в ещё 30 странах мира. По некоторым данным, закрытие завода пролоббировала европейская фирма Danon. Предприятие, на минуточку, градообразующее.

Такова цена вхождения в «цивилизованную семью европейских народов».

Впрочем, не следует перекладывать всю вину на плечи европейских толерастов, стремившихся убрать прибалтийских конкурентов – у националистических «шпротных» элиток хватало и собственной дури, чтобы спилить сук на котором сидели.

И дело было не только в дегенеративной схеме «ящик водки стырили, водку вылили, бутылки продали, а деньги пропили». Нет, производственный потенциал бывшего СССР новоявленной элиткой из «народных фронтов» уничтожался сознательно и планомерно.

Казалось бы, зачем пускать под нож целый курятник, способный нести золотые яйца? Налаживай связи, поддерживай производство, продавай товар на огромном постсоветском рынке и греби деньги лопатой, благо больше не надо делиться с клятыми «оккупантами».

Всё дело в том, что в своей массе прибалтийская «элита», как и украинская, была и остаётся глубоко селюковой. Ведь чем до вхождения в СССР занимались предки выученных на свою голову советской властью прибалтийских крестьян и рыбаков? Водили хороводы, пели песни, коптили сало и солили рыбу. Прибалтика, как и Западная Украина, не знала того массового взлёта просвещения и урбанизации 1920-х – 1930-х годов, во время которого в СССР стали массово нарождаться будущие авиационные и космические конструкторы, учёные ядерщики, химики, кибернетики.

Подобно своим украинским «побратимам», истово исповедовавших идею «не дадим закоптить заводскими дымами чистое небо Украины», прибалтийские нацики нутром ненавидели советскую индустриализацию, отчего и ликвидировали её плоды, дорвавшись до власти, со всей селюковой страстью.

Но был и ещё один важный для прибалтийских нациков момент. Если изучить национальный состав работников промышленности в Советской Прибалтике, невооружённым глазом видно, что большинство из них составляли русские или русскоязычные граждане.

Таким образом, разрушая производственную базу, нацики тем самым надеялись провести дерусификацию своих аграрно-патриархальных лимитрофов.

Хороводы и пение понад усэ!

И, надо отдать им должное, кое чего они добились. Инженерно-научный состав ПО «Радиотехника» и других объединений в большинстве своём уехал в Россию или Белоруссию, в какой-то мере восполнив кадровый резерв после разрыва межреспубликанских связей.

Прибалтику, ещё несколько лет назад мог бы спасти план реиндустриализации и возобновления научных и производственных связей с Россией, Белоруссией и другими странами СНГ, но правящие республиками селюковые недоумки собственноручно сожгли за собой все мосты к отступлению.

Ведь для реализации этого плана им необходимо загнать в бутылку свою пещерную русофобию, кардинально пересмотреть отношение к России, и вообще, сделать множество шагов навстречу «государству-оккупанту».

С тех пор, как мировой кризис 2007 года заставил резко сдуться банковские и ипотечные «пузыри», республики Балтии стремительно теряют людей и инвестиционную привлекательность. Молодёжь старается реализовать свои амбиции в странах Евросоюза, а земля, бизнес и влияние в Прибалтике практически полностью поделены между немецкими, шведскими и финскими финансово-промышленными группами.

И дальше будет только хуже. В 2021 году ЕС прекращает дотировать Прибалтику, добившись, что аборигены собственными руками закрыли и снесли электростанции, заводы, фабрики, институты и конструкторские бюро. Это будущее, которое Прибалтика заслужила. За что боролись?