На антилукашенковскую акцию в Киеве принесли грудных детей
Украинские майданщики и проживающие в Киеве сторонники госпереворота у себя на родине белорусы провели акцию в поддержку оппозиционных протестов в республике.
В ходе акции «змагары», как в Белоруссии называют местных «революционеров», потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и пригрозили ему повторением судьбы ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Участники киевской акции прошли по центру столицы от Майдана до посольства Белоруссии, а по пути выкрикивали националистические лозунги «Живе Беларусь», «Слава Украине» и так далее.
Также звучали нецензурные кричалки ультрас в адрес президента Белоруссии и российского лидера Владимира Путина.
На акции, которая проходила под бело-красно-белыми флагами белорусских коллабрантов собрались несколько десятков сторонников госпереворота, среди которых были даже пары с грудными детьми.
Завершилось мероприятие импровизированным концертом под посольством Белоруссии в Киеве – участники марша спели песни беглого белорусского артиста Сергея Михалка, экс-лидера группы «Ляпис Трубецкой».
Напомним, осевший на Украине и ударившийся в национализм Михалок записал обращение к соотечественникам, где поддержал протесты и потребовал новых выборов.
Также «ПолитНавигатор» писал, что в День независимости Украины Михалок был награжден званием заслуженного артиста из рук Владимира Зеленского.
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