На антилукашенковскую акцию в Киеве принесли грудных детей

21.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские майданщики и проживающие в Киеве сторонники госпереворота у себя на родине белорусы провели акцию в поддержку оппозиционных протестов в республике.

В ходе акции «змагары», как в Белоруссии называют местных «революционеров», потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и пригрозили ему повторением судьбы ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Участники киевской акции прошли по центру столицы от Майдана до посольства Белоруссии, а по пути выкрикивали националистические лозунги «Живе Беларусь», «Слава Украине» и так далее.

Также звучали нецензурные кричалки ультрас в адрес президента Белоруссии и российского лидера Владимира Путина.

На акции, которая проходила под бело-красно-белыми флагами белорусских коллабрантов собрались несколько десятков сторонников госпереворота, среди которых были даже пары с грудными детьми.

Завершилось мероприятие импровизированным концертом под посольством Белоруссии в Киеве – участники марша спели песни беглого белорусского артиста Сергея Михалка, экс-лидера группы «Ляпис Трубецкой».

Напомним, осевший на Украине и ударившийся в национализм Михалок записал обращение к соотечественникам, где поддержал протесты и потребовал новых выборов.

Также «ПолитНавигатор» писал, что в День независимости Украины Михалок был награжден званием заслуженного артиста из рук Владимира Зеленского.