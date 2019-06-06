Проштрафившегося экс-начальника полиции Киевщины сослали на Донбасс

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку после гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, получившего огнестрельное ранение во время стрельбы по банкам находившихся не на службе двух полицейских, возглавил полицейские силы в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова», — написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

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Он отметил, что “в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Нацполиции Украины.