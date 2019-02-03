«Прошу готовиться к новой фазе противостояния»: Вердикт суда по Захарченко поверг нациков в шок

03.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Печерский районный суд Киева снял арест с имущества Виталия Захарченко, министра МВД Украины времен Виктора Януковича, который обвинялся майданщиками в попытках разгона участников госпереворота и в 2014 году выехал в Россию, где получил гражданство РФ.

«Пока у всех выходной, у бывшего министра внутренних дел Виталием Захарченко – праздник. 30 января, в аккурат на утро после форума по выдвижению Петра Порошенко кандидатом в президенты Печерский райсуд г. Киева торжественно снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест бывшего главы МВД времен Виктора Януковича… Арест был наложен в рамках уголовного производства по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения по фактам взяточничества, отмывания денег, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов», – возмущается депутат-майданщик Мустафа Найем.

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«Судебная реформа Порошенко в действии. За пять лет ни одного приговора по Захарченко. Зато тюрьмызабиты добровольцами. Прощай, немытая Россия! Живем по-новому!» – негодует экс-боевик АТО депутат Семен Семенченко.

Еще один украинский парламентарий и подстрекатель Евромайдана – считающийся близким к посольству США Сергей Лещенко – уверяет, что решение суда по имуществу Захарченко – часть сделки вокруг телеканала «112», который сегодня одновременно транслирует и предвыборные съезды «оппозиционера» Юрия Бойко, и форумы Петра Порошенко.

«…Нас продали с потрохами в обмен на канал 112. Если вы забыли, то канал 112 создавался Захарченко и долгие годы его не могли пристроить в «нужные руки». Из-за этого у 112 регулярно возникали проблемы с законом… снятие ареста с активов Захарченко – это расплата за то, что министр-беглец отдал канал в нужные руки», – уверяет Лещенко.

Экс-боевик нацбата «Азов» депутат Игорь Луценко, который, будучи «активистом» во времена Евромайдана, заявлял о своем похищении по указанию тогдашнего главы МВД Захарченко, призывает своих «побратимов» готовиться к «длительной борьбе» против предателей «революции достоинства».

«Прошу готовиться к новой фазе противостояния. Эта война надолго. Нам не привыкать», – хорохорится Луценко.

Интересно, что сам Захарченко пока что никак не прокомментировал решение киевского суда. В день вынесения вердикта он побывал на Рождественских чтениях в Госдуме и опубликовал фото в компании с депутатами российского парламента.