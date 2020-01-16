16.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина, Экономика
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Прослушка-3. Гончарук предложил вешать Зеленскому на уши оливье

В Сети появилась третья часть записей разговора главы Кабмина Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и главой Нацбанка Татьяной Рожковой, на которой участники обсуждают, как им лучше донести до президента Украины экономические проблемы в выгодном для себя свете.

Первые части нового «кассетного скандала» были опубликованы накануне и вызвали серьезный резонанс. Наблюдатели стали анонсировать скорую отставку правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло вот с этим, вот это произошло с валютой». Ему нужно рассказать истории. У него в голове, когда появится внятная картинка», – предлагает коллегам глава Кабмина Алексей Гончарук.

Также он дает понять, что невысоко оценивает умственные способности Зеленского и советует, как нужно с ним общаться экономистам.

«Смотрите, скажу с человеческого языка на… [собеседники  смеются]. Ему надо сказать: «Смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом», – предлагает премьер.ю

«Не факт», – тут же возражает министр финансов Оксана Маркарова, после чего запись обрывается.

Напомним, на опубликованных ранее аудиозаписях, сделанных в середине декабря прошлого года, Гончарук вместе с представителями финансового блока обсуждал, как убедить слабо разбирающегося в экономике президента Владимира Зеленского, что в бюджете нет «дыр», а аномальное укрепление курса гривны – это отнюдь не подготовка к обвалу в интересах валютных спекулянтов. При этом сам Гончарук в ходе беседы сделал признание, что тоже не является специалистом в экономике.

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