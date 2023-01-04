«Проснулся в чужой стране», – почему главный раввин Москвы удрал из России с началом СВО

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С началом специальной военной операции подался в бега главный раввин Москвы (теперь носящий приставку «экс») Пинхас Гольдшмидт. Неоднократно влипавший в скандалы ребе собрал манатки и уехал с семьёй в Израиль, где теперь вынашивает планы стать главным раввином страны.

Напомним, что ребе Гольдшмидт «прославился» назначениями на ответственные посты в Московской хоральной синагоге преподавателя-педофила, объявленного в розыск в Израиле и похотливого помощника – любителя «передёрнуть обрез» на видеокамеру, которому, судя по всему, он особо благоволил.

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Помимо этого, Гольдшмидт, будучи духовным лицом, неоднократно устраивал гевалты, называя, к примеру, мусульман России «террористами» (2017 год), что вызвало резко негативную реакцию в российском обществе, в результате которой параноидальный раввин был вынужден сквозь зубы извиняться и объяснять свой промах плохим знанием русского языка.

И вот, 24 февраля 2022 года, на том момент всё еще действующий главный раввин Москвы, по его собственному признанию, «проснулся в чужой стране: та страна, которую он знал 33 года, исчезла в одночасье».

Да, это о спецоперации.

«В то утро, когда танки Владимира Путина пересекли границу с Украиной, Кремль предпринял решительные действия, чтобы покончить с последними остатками свободы по всей России. Тысячи антивоенных демонстрантов были схвачены, независимые СМИ были закрыты, а религиозных лидеров заставили поддержать агрессию Кремля. Это было все равно, что заснуть в Москве и проснуться в Тегеране», – не унимался Гольдшмидт.

Всего через две недели, убедившись, что прихожане Московской хоральной синагоги не разделяют любовь главного раввина к украинскому режиму нацистов-бандеровцев, семья Гольдмидта заперла дом на амбарный замок и в темпе вылетела в Венгрию, чтобы всячески обласкать ломанувшихся из Украины мигрантов и собрать для них немножечко денег.

Незадолго до наступления 2023 года господин Гольдшмидт снова дал о себе знать, выплеснув в интервью изданию The Guardian всё накипевшее с 1993 года (то есть с момента начала его духовной службы в Москве). Нет, это не было благодарностью за прекрасные годы жизни, за гостеприимство и прочие «химеры» порядочного человека.

Господин бывший московский раввин в интервью призвал российских евреев активнее уезжать из страны, обвинив государственное руководство в «разжигании антисемитизма и выставлении евреев виноватыми во всём при каждом удобном случае».

Если кто-то считает, что причиной русофобской изжоги господина Гольдшмидта стала военная операция по денацификации и демилитаризации симпатичного ему бандеровского режима, тот сильно ошибается. Всё дело в том, что Гольдшмидт изначально был инородным телом для нашей страны, причём не с 1993 года, как он утверждает, а с 1989-го, когда он впервые приехал в СССР по заданию израильских кругов – наводить контакты с какими-то подпольными еврейскими организациями.

Уже тогда, не бывая нигде, кроме Москвы, Голдшмидт высказывался о нашей стране в духе вражеских «голосов» и тенденциозных голливудских фильмов.

Не удивительно, что развал СССР, Гольдшмидт, потерявший всех своих родственников в гитлеровском концлагере «Аушвиц-Биркенау», встретил с распростёртыми объятиями и более всего восторгался тухлым ельцинским режимом и выросшими благодаря ему поганками на гниющем дереве олигархами Березовским, Гусинским и Ходорковским, которые, как известно, по национальности являются «таки да».

Соответственно, падение, уголовные дела и изгнание этих одиозных личностей главный московский раввин Гольдшмидт воспринял как личную трагедию и «покушение на молодую российскую демократию».

Согласно открытым источникам, Пинхас Гольдшмидт является уроженцем Швейцарии, учился в США и Европе, с 1993 по 2022 годы занимал должность раввина Московской еврейской религиозной общины (МЕРО). С 2011-го возглавляет Конференцию европейских раввинов (КЕР, штаб-квартира в Мюнхене), из чего следует, что с нашей страной его, кроме духовной должности и высоких доходов (бюджет МЕРО на 2022 год составил $11 млн) ничего не связывает.

К чести МЕРО, в организации не поняли политических кульбитов Гольдшмидта и единогласным решением отстранили его от руководства Московской хоральной синагоги, сократив его должность в московской еврейской общине. Теперь бандеровскому шлимазлу путь назад отрезан.

С резкой критикой действий Гольдшмидта выступил и президент ФЕОР Александр Борода. По его словам, поступки экс-раввина способствуют росту антисемитских настроений в России:

«Гольдшмидт смотрит на оставшуюся в России общину как на экстремистов и неважных людей. Он не заботится о них. Он покинул людей и использовал общину, как этап на пути к новой остановке в своей жизни. Это его отношение к месту, где он прожил 33 года и к простым евреям России. Он не действовал на благо евреев Москвы и своей общины. То, что он сделал – способствует антисемитизму», — заявил Борода в интервью израильской газете «Исраэль а-Йом».

Знающие Гольдшмидта лично члены московской еврейской общины утверждают, что бывший раввин в интервью The Guardian лжёт, заявляя о репатриации в Израиль в 2022 году 70 тысяч российских евреев. Не оспаривая саму цифру, они отмечают, что большинство этих людей выехали для получения израильского гражданства, не разрывая связей с Россией.

Удрав из России, Гольдшмидт выписывает кренделя между своим новым домом в Иерусалиме, Европой и Америкой, оставаясь верным себе, наводя тень на плетень и пытаясь манипулятивными способами привлечь общественное внимание к «бедственному положению» российских евреев, проводя совсем уже дегенеративные параллели: «Украинские евреи получают огромную помощь – и это правильно!»

Ряд наблюдателей из еврейской общины Москвы объясняют шарахания Гольдшмидта не политическими, а экономическими причинами, вроде тех, что заставляют Меладзе бубнить на концертах в микрофон «Слава Украине», а певицу Глюкозу объявлять Крым украинским для беспрепятственного доступа к концертным площадкам Неньки:

«Возможно, для некоторых религиозных деятелей Россия стала неинтересна как источник дохода, который практически иссяк. Перечисленные доводы еще раз подтверждают [ … ] что заявления раввина Пинхаса Гольдшмидта не имеют никакого отношения к действительности и продиктованы какими-то другими причинами, о которых он нам не говорит».

Как будто «экономические причины» делают их заявителя более порядочным, а его русофобские и антимусульманские высказывания – образцово кошерными. Мы-то, по наивности, до сих пор считаем, что для любого служителя культа не презренные деньги, а только любовь к людям и бескорыстие должны занимать главное место в жизни…