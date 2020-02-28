Проспект Жукова в Харькове спровоцировал нацистский припадок в институте нацпамяти

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возвращать проспекту в Харькове имя маршала Жукова – это значит вводить харьковчан в заблуждение мифами об «общей исторической судьбе русских и украинцев и «Великой Отечественной войне».

Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на сайте Института национальной памяти Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова от 26 февраля 2020 провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества.

Это решение нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», которая прямо запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза. Георгий Жуков подпадает под действие этой статьи, поскольку занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.

Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Настаиваем на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц», – говорится в сообщении.

По мнению ведомства, решение, принятое на голосовании, не имеет ничего общего с должным почтением памяти Второй мировой войны.

«Ведь вместо уважения к участникам войны харьковские чиновники занимаются спекуляциями и противопоставлением двух ветеранов войны – Петра Григоренко, генерал-майора Красной армии, который является всемирно известным правозащитником, и маршала Красной армии Георгия Жукова.

Важно заметить, что Петр Григоренко имеет непосредственное отношение к Харькову, ведь он в 1929-1931 учился в Харьковском технологическом институте (сегодня – Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»)», – добавили в «нацпамяти».

Также в заявлении не обошлось без «агрессора» и перечисления ужасов, которыми, по мнению «свидомых», обернётся харьковчанам проспект Жукова.

«Отдельно следует отметить, что в условиях военной и информационной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части украинской территории попытки увековечения «маршала Победы» Георгия Жукова также могут быть использованы в информационно-пропагандистской кампании РФ.

Таким образом, страна-агрессор может попытаться продвигать мифы об «общей исторической судьбе русских и украинцев», «Великой Отечественной войне», что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины», – предупредили в «нацпамяти» и добавили, что замена табличек обойдётся харьковчанам в более чем 100000 гривен.

Также вместе с заявлением был опубликован поименный список депутатов местного совета, которые «голосовали за незаконное решение, а также других должностных лиц, причастных к его подготовке».

«Это поможет жителям Харькова дать оценку действиям местной власти на ближайших выборах», – уверены в институте нацпамяти Украины.