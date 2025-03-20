«Простите, больше не будем!» – в Крыму ещё два заукраинских ждуна отделаются штрафами

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Накануне по информации телеграм-канала общественной инициативы «Крымский СМЕРШ» в Ялте сотрудники МВД задержали местную жительницу Айше Аскерову. Как и севастопольский коммерсант, 60-летняя женщина предпочитала украинский сегмент телеграм-каналов, в которых высказывалась в поддержу ВСУ и призывала наносить ракетные удары по территории России.

«В мессенджере телеграм с 2023 года по настоящее время размещала в украинских чатах комментарии, дискредитирующие российские Вооруженные силы и проведение специальной военной операции. После проведённой профилактической беседы полностью осознала свою вину и обязуюсь подобного более не допускать», – заверила задержанная.

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Также сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали жителя Красногвардейского района Халила Зарфеева, который в проукраинских группах поддерживал Украину и дискредитировал армию России. Полицейским он пояснил, дескать комментарии писал ранее, а сейчас поддерживает ВС РФ и спецоперацию.

Оба нарушителя пойдут под суд по административной статье и отделаются штрафом.