Простите нас белорусы. Ахеджакова нахваливает белорусских майданщиков и угрожает Лукашенко

27.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Белорусскую власть якобы ждет возмездие за гонения на местных майданщиков.

Об этом в эфире прозападного интернет-канала «Свабода Premium» заявила российская актриса-либералка Лия Ахеджакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они при Лукашенко, может быть, кто-то из них думает, что они свою возьмут, всех запугают и будут править бал. Но, может быть, есть такие, что, когда это кончится, ох, как им плохо придется. Я так думаю. Ну так психика человека устроена. Но то, что они сейчас творят, это возмездие придет и это однозначно», – заявила Ахеджакова.

Она также назвала примером для белорусской власти беглых «змагаров» Павла Латушко, Марию Колесникову и самопровозгласившую себя «победителем выборов и лидером нации» Светлану Тихановскую.

«Нормальные выборы, и все будет хорошо. И главное, судебная система, и главное еще – чтобы не правили бал силовики. Вот это. А порядочные, интеллигентные люди, как его фамилия – он замечательный, бывший директор театра Янки Купала – Павел Латушко. Вот, чтоб такие люди. И президент, и у вас парламент, чтобы они правили бал, и мы с ними не пропадем, это точно. Тихановская и эта Колесникова потрясающая. Немного, но, конечно, это уникальные люди, бесстрашные, мужественные. Этот Бабарико, и все, которые там попались. И Тихановский сам. Как только будут нормальные выборы, все переменится», – говорит артистка.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что под занавес 65-го юбилейного сезона в театре «Современник» на суд зрителей был представлен спектакль «Первый хлеб», поставленный польским режиссёром Бениамином Коцем по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова и вызвавший огромный скандал.

Одну из главных ролей в нем играет известная своими либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова, которая заявила, что готова отказаться от всех российских званий и наград ради возможности произносить со сцены монолог, осуждающий участие СССР в Великой Отечественной войне.