09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Культура, мова, Общество, Политика, Россия, Украина, Цензура
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«Просто ужас и кошмар» – украинского продюсера взбесили языковые квоты




Введение «мовных» квот на украинских телеканалах и радио привело к резкому падению качества контента, который просто невозможно воспринимать.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил украинский музыкальный продюсер Юрий Квеленков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, у нас есть квота (языковая квота в украинских эфирах – прим. ред.). И в эту квоту эти несчастные, бедные, им по закону нужно заполнить определённый процент украинским контентом. И они вынуждены искать украинский контент, чтобы заполнить эту квоту.

И я наслушался этой квоты, я не мог, я искал без неё, переключал свои любимые каналы, и постоянно попадаю на украинскую квоту. Но это невозможно слушать: «Ты лежишь зи мною в лижку, в тебе розпущене волосся, а там десь шось летит, и я тебе люблю хотить».

Ни текста, ни мелодии, ни аранжировки, просто ужас и кошмар. Этот материал никому не поможет, сколько бы вы его ни крутили», – возмутился продюсер.

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