Подпишись на рассылку
25.05.2021, Варшава, Матеуш Пискорский
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Спецслужбы
Просмотров:

Протасевич и подрывной интернационал, или Как прокололись польские спецслужбы

Задержание в Минске Романа Протасевича, одного из основателей телеграм-канала Нехта , курировавшего антиправительственные беспорядки...

Задержание в Минске Романа Протасевича, одного из основателей телеграм-канала Нехта , курировавшего антиправительственные беспорядки в Белоруссии, заставило нервничать польские спецслужбы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Еще до показаний задержанного в Белоруссии боевика Варшава косвенно призналась: Протасевич является сотрудником польских служб безопасности.

Почему человек, которого СМИ коллективного Запада представляют как обычного «журналиста», получил государственную охрану на территории Польши? Какую связь он имел с польским Агентством внутренней безопасности? Формально мы не сможем получить ответы на эти вопросы. Может быть, Протасевич сам об этом расскажет белорусским следователям.

Однако уже сейчас никто из правительства в Варшаве даже не пытается опровергать информацию некоторых СМИ, согласно которой в воскресенье вечером, сразу после задержания белорусского экстремиста, в польской столице было созвано экстренное заседание руководства спецслужб. Также никто не скрывает, что белоруса во время его пребывания в Польше охраняли польские спецслужбы.

Его друзья утверждают, что все это связано с поступающими в его адрес угрозами и звонками, в которых неизвестные сообщали о возможности физической расправы с Протасевичем на территории Польши. Но ведь многие поляки ежедневно получают разного рода угрозы, и это не становится сразу предметом повышенного внимания Агентства внутренней безопасности.

В итоге Варшава призналась, что Протасевич и его политическая команда, по сути, являются проектом западных (польских, литовских и американских) спецслужб. Вопреки многочисленным заверениям официальных лиц о непричастности Варшавы и Вильнюса к попытке организации минского аналога киевского майдана в августе 2020 года, мы уже теперь знаем, что Протасевича и команду телеграм-канала Нехта курировали иностранные спецслужбы. По всей видимости, поляки и литовцы реализовали задания и выполняли инструкции своих американских кураторов.

Этого уже вполне достаточно, чтобы сказать: смелый ход белорусского руководства имеет эпохальное значение. С этого момента – благодаря не очень обдуманной реакции польских властей – все могут точно утверждать, что, несмотря на реально существующий в Белоруссии протестный потенциал, во внутренние дела суверенной постсоветской республики вмешивались агенты иностранных спецслужб. Да, мы об этом знали еще со времен очередных майданов в Киеве, но теперь все было сказано столь прямо и очевидно.


В данном контексте очень любопытно выглядит биография Протасевича, особенно его опыт сотрудничества с неонацистскими бандформированиями во время так называемой «АТО» в Донбассе. Его активность говорит о том, что западные спецслужбы стремительно готовят интернационал экстремистов, способный дестабилизировать постсоветское пространство. Его представители участвуют в разных операциях и получают комплексный опыт подрывной работы в разных странах и условиях. Они на самом деле являются ядром любых «цветных революций», инициированных Вашингтоном и его вассалами в Центральной и Восточной Европе.

Теперь стоит ожидать, что Протасевич не откажется рассказать про все подробности и механизмы таких операций белорусским следователям. И что белорусы будут готовы поделиться полученной информацией публично, в частности про технологии, использованные коллективным Западом на постсоветском пространстве.

Как сообщал «ПолитНавигатор», опубликовано видео показаний Протасевича, который говорит, что начал сотрудничать со следствием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть