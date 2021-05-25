Протасевич и подрывной интернационал, или Как прокололись польские спецслужбы

25.05.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Задержание в Минске Романа Протасевича, одного из основателей телеграм-канала Нехта , курировавшего антиправительственные беспорядки в Белоруссии, заставило нервничать польские спецслужбы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Еще до показаний задержанного в Белоруссии боевика Варшава косвенно призналась: Протасевич является сотрудником польских служб безопасности.

Почему человек, которого СМИ коллективного Запада представляют как обычного «журналиста», получил государственную охрану на территории Польши? Какую связь он имел с польским Агентством внутренней безопасности? Формально мы не сможем получить ответы на эти вопросы. Может быть, Протасевич сам об этом расскажет белорусским следователям.

Однако уже сейчас никто из правительства в Варшаве даже не пытается опровергать информацию некоторых СМИ, согласно которой в воскресенье вечером, сразу после задержания белорусского экстремиста, в польской столице было созвано экстренное заседание руководства спецслужб. Также никто не скрывает, что белоруса во время его пребывания в Польше охраняли польские спецслужбы.

Его друзья утверждают, что все это связано с поступающими в его адрес угрозами и звонками, в которых неизвестные сообщали о возможности физической расправы с Протасевичем на территории Польши. Но ведь многие поляки ежедневно получают разного рода угрозы, и это не становится сразу предметом повышенного внимания Агентства внутренней безопасности.

В итоге Варшава призналась, что Протасевич и его политическая команда, по сути, являются проектом западных (польских, литовских и американских) спецслужб. Вопреки многочисленным заверениям официальных лиц о непричастности Варшавы и Вильнюса к попытке организации минского аналога киевского майдана в августе 2020 года, мы уже теперь знаем, что Протасевича и команду телеграм-канала Нехта курировали иностранные спецслужбы. По всей видимости, поляки и литовцы реализовали задания и выполняли инструкции своих американских кураторов.

Этого уже вполне достаточно, чтобы сказать: смелый ход белорусского руководства имеет эпохальное значение. С этого момента – благодаря не очень обдуманной реакции польских властей – все могут точно утверждать, что, несмотря на реально существующий в Белоруссии протестный потенциал, во внутренние дела суверенной постсоветской республики вмешивались агенты иностранных спецслужб. Да, мы об этом знали еще со времен очередных майданов в Киеве, но теперь все было сказано столь прямо и очевидно.

В данном контексте очень любопытно выглядит биография Протасевича, особенно его опыт сотрудничества с неонацистскими бандформированиями во время так называемой «АТО» в Донбассе. Его активность говорит о том, что западные спецслужбы стремительно готовят интернационал экстремистов, способный дестабилизировать постсоветское пространство. Его представители участвуют в разных операциях и получают комплексный опыт подрывной работы в разных странах и условиях. Они на самом деле являются ядром любых «цветных революций», инициированных Вашингтоном и его вассалами в Центральной и Восточной Европе.

Теперь стоит ожидать, что Протасевич не откажется рассказать про все подробности и механизмы таких операций белорусским следователям. И что белорусы будут готовы поделиться полученной информацией публично, в частности про технологии, использованные коллективным Западом на постсоветском пространстве.

Как сообщал «ПолитНавигатор», опубликовано видео показаний Протасевича, который говорит, что начал сотрудничать со следствием.