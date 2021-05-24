Арест Протасевича: Разоблачены два главных фейка «змагаров»

24.05.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусское государственное телевидение опровергло все фейки, которые в течение дня успела наплодить политэмигранты и примкнувшие к ним российские либералы по поводу ареста одного из основателей telegram-канала «Нехта», курировавшего беспорядки в Минске.

Прежде всего, провалилась попытка сделать из задержанного блогера-экстремиста Романа Протасевича «белорусского Навального». Польская сеточка телеграмм-каналов, обслуживающая белорусскую оппозицию принялась утверждать со ссылкой на мать Протасевича, будто состояние его здоровья резко ухудшилось, и он находится в больнице.

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Опровержение пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой протестную публику не убедило. Тогда силовики выложили видео, на котором Протасевич заявляет, что чувствует себя абсолютно нормально.

«Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания», – говорит Протасевич.

Примечательно, что рядом с Протасевичем на столе лежит пачка сигарет и спички.

Был опровергнут и другой фейк – о том, что на борту самолета, на котором летел блогер, находилось три сотрудника российского ФСБ. После того, как Протасевич был задержан во время экстренной посадки в Минске, эта троица не села вместе с остальными пассажирами, а якобы отправилась осматривать шпили соборов белорусской столицы.

К вечеру белорусские телевизионщики разыскали всех троих «потеряшек». Ими оказались девушка-россиянка, белорус и грек. Все они летели из Афин в Вильнюс, чтобы оттуда уже добираться до Белоруссии. Когда самолет удачно для них приземлился в Минске, они принялись уговаривать пограничников их пропустить. Сначала им долго в этом отказывали, но потом разрешили.

Российский политолог Сергей Марков прогнозирует дальнейшее развитие событий:

«Роман Протасевич уже выступил по ТВ Белоруссии и заявил, что он активно сотрудничает со следствием, и у него все хорошо со здоровьем, и что он готов все рассказать. И он расскажет. 1. Как спецслужбы Польши организовывали попытку государственного переворота в Белоруссии. 2.Кто в системе власти Белоруссии сотрудничает со спецслужбами стран НАТО. 3.Кто в российской власти сотрудничает с политическими центрами стран НАТО. 4.Как осуществляется финансирование системы политических ресурсов, работающих на государственные перевороты в России и в Белоруссии. 5.Как неонацисты из Украины связаны с оппозицией в России и в Белоруссии и как они готовятся перебрасывать в Москву и Минск боевиков неонацистов для провоцирования насилия. 6.Какова общая стратегия спецслужб стран НАТО по подготовке государственных переворотов в России и в Белоруссии. Чтобы он это не сказал, из стран НАТО летят письма поддержки к нему. Обещают все. Просят только одно – чтобы он молчал. Но он их сдаст. Он их предаст. Причина проста – они себе для работы отбирали только предателей», – считает Марков.