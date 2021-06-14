«Протасевич множит на ноль всю белорусскую оппозицию» – киевский политолог

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Западным дипломатам очень не понравилось, что задержанный в Минске белорусский экстремист Роман Протасевич начал сотрудничать со следствием и открыто обвиняет иностранных кураторов в продюсировании беломайдана.

Об этом в эфире YouTube-канала «КРТ» заявил киевский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протасевич выступил в белорусском МИДе на пресс-конференции для иностранных журналистов и дипломатов. Половина дипломатов сразу же встала и вышла, но Протасевич поёт как соловей. И теперь он заявил, что хочет исправить всё то, чем он навредил Белоруссии, и будет сотрудничать со следствием активно.

То есть, белорусы провели с ним определенную работу, благодаря которой он становится уже не оружием в руках Запада, а скорее, наоборот, в выгодную Белоруссии сторону играет», – отметил ведущий Даниил Богатырёв.

«В белорусском внутриполитическом дискурсе он множит на ноль оппозицию, показывая её такой группой беспринципных и аморальных заробитчан – это понятно, – подтвердил Золотарёв. – Собственно, я прекрасно понимаю, почему «встали и ушли». То есть, здесь прямое обвинение Запада, которое будет ещё долго звучать из уст Протасевича о том, что Запад выступил активной стороной, продюсировавшей эти протесты. А что это как не вмешательство? В какие это ворота лезет?» «Поэтому, как и прогнозировалось, господина Протасевича можно будет на следующее Евровидение отправлять. Уж очень складно и красиво он поёт. Но то, что он будет петь, было ясно с первого его появления после задержания», – добавил политолог.