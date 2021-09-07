Протестующие под Радой требовали вернуть авиасообщение с Белоруссией

07.09.2021 22:19 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве под зданием Верховной рады прошёл митинг с требованием открыть воздушное пространство с Белоруссией.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего на мероприятие пришло несколько сотен человек. Они скандировали «Откройте небо» и держали в руках плакаты с надписями: «Украина + Беларусь = любовь», «Белорусы, прилетайте в Киев, ждем!», «Политики, дайте спокойно жить» и другими.

Интересно, что на митинг пришёл один пожилой человек с плакатом «Слава России». Когда сотрудница полиции поинтересовалась, зачем он пришёл с таким плакатом, мужчина с трудом произнёс, что после инсульта. Кто и для чего пригласил этого пожилого человека на митинг, осталось неизвестным.

Однако украинские националисты уверены, что этот митинг якобы является элементом гибридной войны, и таким людям, как его участники, на Украине не место.

«Гибридная война так и выглядит», – прокомментировал в соцсети бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», – экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. «Чемодан-вокзал-Минск, какие проблемы? Но нет, отчего-то хотят любить усатого таракана на расстоянии», – добавил пользователь соцсетей Константин Зализняк.

Напомним, согласно решению украинского Кабинета министров, с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Белоруссии, запрещено использовать воздушное пространство Украины.