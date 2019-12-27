Протестующие в Черногории идут маршем на столицу
Жители Никшича, находящегося всего в паре часов ходьбы от столицы Черногории Подгорицы (в этой части страны особо сильны позиции Сербской Православной Церкви) собрались и двинулись маршем, намереваясь дойти до здания парламента. Там сегодня рассматривался новый закон, который лоббирует прозападное правительство, чтобы иметь возможность проводить конфискацию имущества канонической Церкви в пользу раскольников (по аналогии с Украиной).
Протестующие скандируют: «Мило (президент Джуканович, – ред.) – вор, не дадим тебе святыни!».
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На данный момент протестующих уже несколько тысяч, и количество растет по мере приближению к Подгорице.
По словам протестующих, они сорвут принятие нарушающего права верующих закона – готовы умереть, но не сдаться.
Полиция пропускает толпу, не оказывая сопротивления.
Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.
Власти Черногории, как и на Украине, пытаются создать подконтрольную автокефальную псевдо-церковную структуру, видя в канонической Сербской Церкви угрозу «самостийности».
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