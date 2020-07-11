Протесты в Хабаровском крае: Обнаружен «украинский след»

11.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Десятки тысяч жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Бикина вышли в субботу на акцию в поддержку арестованного накануне по подозрению в организации серии убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (человек с «бурной биографией в 90-х» два года назад победил на выборах как кандидат от ЛДПР неожиданно для Центра, сломав планы на монополию «Единой России» в регионе).

По информации краевого МВД в акциях в поддержку Фургала приняли участие около 12 тысяч человек, в то время как местные СМИ сообщили о 35 тысячах протестующих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также у правоохранительного ведомства и условных организаторов протестной акции возникли разногласия и, собственно, по поводу того, кто является ее организатором: краевое МВД сообщило о том, что это «команда Фургала», в свою очередь пресс-секретарь Сергея Фургала – Надежда Томченко заявила, что мероприятия организовывались спонтанно через социальные сети.

В спонтанность протестов верится с трудом, учитывая профессиональные баннеры и плакаты в поддержку Фургала. В любом случае, манифестации получились московских масштабов и с резкими лозунгами – вплоть до требований отставки президента Владимира Путина, которые скандировала толпа.

Интересна позиция ЛДПР, чей лидер Владимир Жириновский в связи с арестом Сергея Фургала угрожал в Госдуме «революционной ситуацией». Теперь же партия просто открестилась от протеста.

«ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае, – говорится в партийном заявлении. – Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет».

Тем не менее, участники акции все же вышли на улицы, скандируя «Фургала домой!», «Свободу Фургалу!», несмотря на запрет массовых акций, большинство из них были без медицинских масок.

В Хабаровские манифестанты отодвинули металлические ограждения и прошли на центральную площадь Ленина, где начали сбор подписей под требованием отпустить Фургала на свободу. Полиция, впрочем, никак не препятствовала протестующим, задержаний тоже не было.

Политолог Илья Гращенков считает, что федеральный центр оказался в сложной ситуации, поскольку, даже если у Фургала есть проблемы с силовиками, население воспринимает его как «народного губернатора».

Эксперт считает, что местные жители на выборах осенью 2018 года «поняли, что их голос чего-то стоит, и они могут самостоятельно менять власть».

«Да, очевидно, что приход Фургала был проспонсирован местным элитами, однако почву для его избрания подготовила сама власть, выдвинув на выборы непопулярного и надоевшего Шпорта. Выиграв во втором туре с 70% голосов, Фургал за год лишь нарастил доверие (в 2019 его одобряли почти 80% хабаровчан), что позволило ему выиграть выборы для партии ЛДПР во всех горсоветах и Заксобрании. Поэтому на вопрос, как можно безболезненно удалить Фургала из власти, ответа дать никто толком не мог. Было же очевидно, что все происходящее сегодня в Хабаровске – неминуемо, когда снимаешь «народного губернатора»….Еще не факт, что хабаровский протест не окажет влияния на региональную политику в целом. Выборы в этом и следующем году обещают быть протестными, а ЛДПР и Жириновский, которые кожей чувствуют сдвиг политической парадигмы, вполне могут воспользоваться ситуацией, для возвращения статуса «второй партии» парламента», – рассуждает Гращенков.

«Митинги протеста в Хабаровске – весьма полезное политическое явление, – прокомментировал ситуацию российский политолог Семен Уралов. – Во-первых, доказательная база по обвиняемому будет эффективнее и убедительнее. Одним телевизором уже не ограничишься. Во-вторых, покажет нашим соседям и союзникам, что протест совсем не обязательно закатывать в асфальт, а всех протестующих обилечивать штрафами, что ведёт к еще большему отчуждению. В-третьих, конкуренция расширяет рынок и заставляет систему приходить в движение. Чтоб не расслаблялась в тиши кабинетов».

Симптоматично, что на произошедшее в Хабаровском крае отреагировали на Украине, которая согласно вычурным националистическим мифам считает эту территорию Дальнего Востока неким «Зеленым Клином» с жителями, которые являются потомками украинских переселенцев.

«Вольнолюбивые украинцы поднимают восстание на Дальнем Востоке. Многотысячный митинг в Хабаровске скандирует «Свободу!», «Путин-вор», и «Москва-уходи!». В РФ есть мощная украинская пятая колонна, которую Украина просто обязана поддерживать!» – призывает юрист украинской националистической партии «Свобода» Сидор Кизин, депутат Житомирского облсовета.