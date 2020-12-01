Против мэра сербского анклава в Косово хотят возбудить дело за правду о провокации албанцев

01.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанский заместитель председателя Скупщины муниципалитета Грачаница Гранит Гаши подал заявление на возбуждение уголовного дела против местного сербского градоначальника Срджана Поповича.

Гаши считает, что сербский мэр «разжигал рознь», публично выступив против размещения у границ сербского анклава баннера в поддержку боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Гаши подал заявление о возбуждении уголовного дела в связи с заявлениями Поповича о размещенном на окраине Грачаницы щита со слоганом «Свобода имеет имя» и символикой UCK. По его мнению, таким образом градоначальник совершил преступления по статьям «злоупотребление служебным положением или властью» и «разжигание розни и нетерпимости».

«Кто посмел устроить такую ​​провокацию у входа в один из крупнейших сербских муниципалитетов? – высказался в свое время по размещению баннера Срджан Попоич. – Это должно быть расследовано. Особую озабоченность вызывает тот факт, что баннер был размещен всего в нескольких десятках метров от домов сербских семей, оставшихся в шахтерском поселении Кишница. Теперь они находятся в постоянном страхе за свою безопасность».

Напомним, что ранее провокационный баннер был подожжен и частично испорчен. В ответ на это неизвестные попытались поджечь сербский флаг, установленный возле памятника сербскому герою Милошу Обиличу той же Грачанице.

Акция с установкой баннеров с символикой UCK и лозунгом «Свобода имеет имя» прошла по всей территории края, включая сербские анклавы. Так ее инициаторы – молодежное крыло Демократической партии Косово, выступили в поддержку полевых командиров этого банд-формирования.

Напомним, что Специальный суд по Косово в Гааге начал рассмотрение дел командиров «Армии освобождения Косово», нынешней политической, экономической и управленческой элиты края Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими и других, которых обвиняют в военных преступлениях: массовых убийствах, похищениях, пытках и издевательствах над мирным населением Косово.