Против нас поднимают восстание – прозападный премьер Болгарии

11.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Протесты против прозападного правительства Болгарии не утихают уже 33-й день, однако премьер Бойко Борисов пообещал, что не будет применять силу против протестующих.

Одновременно сторонники кабмина начали сбор подписей против поддерживающего оппозиционеров президента Румена Радева.

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«Мы протестуем против коллеги Лукашенко, – сказал этим вечером в своем выступлении один из обитателей болгарской столицы, где в импровизированном оппозиционном «гайд-парке» давали микрофон любому желающему. – В Софии, корень авторитаризма – наследие СССР и тоталитаризма. Сегодня здесь требуют отставки всех диктаторов – Лукашенко, Путина и Борисова и всех их производных!».

В свою очередь один из лидеров внесистемного протеста, представитель так называемого «Ядовитого трио», пиарщик Арман Бабикян, обращаясь к собравшимся также апеллировал к иностранному опыту:

«Вы разбудили всю Болгарию, а также болгар за рубежом. Но посмотрите, в Ливане только после двух дней протестов тысяч, а не десятков тысяч, как здесь, людей правительство подало в отставку. А Ливан не входит в ЕС. И что из этого выходит? В Ливане правители более европейские!», – сказал общественник, намекнув на прозападную ориентацию Борисова и его партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Протестующие снова перекрыли ключевые транспортные развязки в Софии (помимо столицы крупные протестные акции прошли в других городах, например в Варне и Велико-Тырново), устроили концерт на Орлоовом мосту и зажгли факелы.

В свою очередь сторонники Бойко Борисова и его режима запустили петицию об отставке главного соперника прозападного премьера – социалиста Румена Радева, в тексте которой нахвали того «прокремлевским провокатором».

«Он призывает людей к восстанию. Он призывает к внешней политике, которая дистанцируется от ЕС и ведущих партнеров НАТО и приближает ее к недемократическим режимам, что явно противоречит национальным интересам», – говорится в тексте петиции, на данный момент собравшей порядка 2 тысяч 500 подписей.

Против отставки Радева выступил и сам Борисов:

«Все хотят чьей-то отставки! Я тоже хочу отставки Радева,… но такие вопросы решаются на выборах!, – заявил болгарский премьер, общаясь с прессой в ходе знакомства с тушением лесных пожаров в Хасково. – Они (протестующие – ред.) ломают, разрушают, без применения силы их не убрать. Но мы не допустим напряженности и столкновений, поэтому мы вместе с МВД ничего не будем делать с этими блокадами (дорожных узлов – ред.).

Надеюсь на здравый смысл. Потому что вы видите, что везде протесты, и вы видите, что везде используется сила – в США, Германии, Израиле. Но я всегда восхищался генералами, которые возвращают здоровых детей своим матерям, и я не позволю никому пострадать. Несмотря ни на что, мы постараемся наладить диалог. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал, даже полиция».

Характерно, что сам Борисов начал играть в Ганди после того, как в ходе недавней конференции его партии ГЕРБ охранявшие мероприятие титушки провоцировали и нападали на пикетировавших мероприятие протестующих и журналистов, что вызвало огромный общественный резонанс.