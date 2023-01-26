«Против нас поднялась вся Россия!» – киевский нацист требует тотальной мобилизации

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Поскольку украинским неонацистам приходится воевать против всего российского народа, Киеву пора начать хватать и отправлять на фронт всех подряд.

Об этом в эфире своего блога заявил экс-депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизация необходима для всех. Когда война одна на всех, тогда и победа одна на всех. А не так, что война где-то далеко. Помните, в 2015-2016 годах начали говорить: Война – это где-то далеко на востоке, а у нас здесь бизнес, дела. Так вот, сегодня я замечаю, снова начали говорить, что война – это где-то там, касается ВСУ. «Я верю в ВСУ». Но что такое ВСУ? Разве оно не состоит из нас с вами? Это не что-то далёкое, что защитит нас всех от всех бед. Мы должны сами становиться этим ВСУ», – призывал неонацист.

По мнению Лапина, ВСУ воюют против всего российского народа, а значит, Киеву необходимо значительно расширить мобилизацию и ставить под ружьё всех подряд.

«Против нас воюет не Путин, а российский народ. Каким бы он ни был, но он зазомбирован. И восемьдесят процентов поддерживают, даже поддерживают героически погибнуть на Украине. Да, они готовы идти на войну. Поэтому говорить сегодня: «Я верю в ВСУ», «Я доначу ВСУ» или «Я волонтёрю для ВСУ», это одно. Нужно самому стать этим ВСУ. Поэтому решение о расширении мобилизации я приветствую, потому что есть понятие истощения ребят. Они также нуждаются в ротации», – вещал он.