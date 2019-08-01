Против Порошенко и Гонтаревой возбуждено уголовное дело

01.08.2019, Киев

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производству по факту многомиллионных хищений из госбюджета под прямым руководством экс-президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, ОПГ в составе Порошенко, Гонтаревой и высших должностных лиц «Укроборонпрома» и «Укрэксимбанка» по подложным контрактам организовала прямые переводы валюты из бюджета госконцерна на офшорные счета.

«Для этих целей, по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ.

Иными словами, это даже не закупка Порошенко у самого себя на «Кузнице на Рыбальском» военной техники по завышенным ценам с похищением из бюджета разницы. Это прямое и бесцеремонное перечисление военных средств в офшоры, непосредственно организованное и санкционированнное Порошенко и Гонтаревой. Организованное технологично, с принятием секретных актов РНБО, решений центральных органов власти и высокопоставленных чиновников», – рассказал Портнов.

При этом юрист отметил, что данное дело может привести к конфискации у Порошенко и Гонтаревой в пользу государства абсолютно всего принадлежащего им имущества, включая недвижимость, бизнес, акции и денежные средства. Сами же виновники могут получить уголовный срок за госизмену, злоупотребление служебным положением, отмывание преступных доходов и мародерство.

«Это одно из самых перспективных дел, по нему нужно инициировать экстрадицию Гонтаревой, снять с Порошенко неприкосновенность и взять обоих под стражу…

Следующие действия вижу так. Две повестки на допрос, если неявка – обращение в суд, розыск и начало процедуры экстрадиции из Великобритании. Две-три недели», – резюмировал Портнов.

Напомним, ранее экс-нардеп от «БПП» Сергей Лещенко обнародовал на украинском ТВ журналистское расследование, согласно которому экс-президента Петр Порошенко, пользуясь служебным положением, использовал свой судоремонтный завод «Кузница на Рыбальском» как фирму-прокладку для выкачивания денег из госбюджета.