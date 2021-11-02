Против премьера Черногории открыто уголовное дело за передачу монастыря СПЦ

02.11.2021 13:14 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Прокуратура Подгорицы по заявлению администрации Цетине возбудила уголовное дело против премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, генерального секретаря правительства Жаны Прашчевич Милачич и исполняющего обязанности директора Управления кадастра и государственного имущества Коче Джуришича.

Всех троих обвиняют в «злоупотреблении служебным положением и правовом насилии» при передаче монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в черногорском Цетине в собственность Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о возбуждении уголовного дела заявил градоначальник Цетине Александр Кашчелан. Он сообщил, что муниципальное правительство [где преобладают черногорские националисты] отреагировало на действия Кадастрового управления, Министерства финансов и социального обеспечения и правительства Черногории, которые поставили под угрозу права и собственность столицы, приняв решения об изменении правового статуса Цетинского монастыря.

Кашчелан утверждает, что правительство Черногории, приняв закон о праве собственности СПЦ на Цетинский монастырь, таким образом совершило «злоупотребление служебным положением и правовое насилие».

«Ранее главному государственному прокурору Цетине было передано заявление против лиц из православной Черногорско-Приморской митрополии в Цетине и лиц из Управления по защите культурных ценностей Цетине из-за установленного подозрения в том, что в ущерб столице Цетине, как соисполнители, он совершили уголовные преступления по уничтожению и нанесению ущерба культурным ценностям», – сказал Кашчелан.

Напомним, что ранее черногорские националисты, составляющие большинство в Скупщине Цетине, и раскольники из так называемой «Черногорской православной церкви» требовали передать почитаемый в православном мире Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы им.

А когда СПЦ провела в обители церемонию интронизации нового митрополита Черногорского и Приморского, попытались устроить бунт на грани государственного переворота, подавленный правительством страны.