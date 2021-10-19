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19.10.2021 20:21 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория
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Раскольники в унынии: Цетинский монастырь в Черногории передали СПЦ

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в черногорском Цетине был передан из собственности муниципалитета в собственность...

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в черногорском Цетине был передан из собственности муниципалитета в собственность Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

Об этом сообщил директор Управления кадастра и государственной собственности Коча Джуришич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таким образом, Управление, точнее его региональный филиал в Цетине, только исправило ошибку, основываясь на решении 1996 года, – сказал Джуришич. –  Объекты и имущество Цетинского монастыря были собственностью этого монастыря, но в компьютерной базе вместо собственности было введено определение «пользование».

В Черногорско-Приморской митрополии СПЦ с удовлетворением отреагировали на это решение.

«В целом это решение не реализовало и не дало никаких новых прав, а только исправило ошибку, внесенную в кадастровые записи. Тем, кто публично протестует против легитимного и законного решения, принятого в рамках судебной процедуры, мы напоминаем, что в этой стране есть свои собственные институты и законы.

Это решение, которое их беспокоит, как и любое другое, подлежит пересмотру органами второй инстанции, а затем компетентными судами. В предыдущий период митрополия была вынуждена несколько лет вести судебные разбирательства, чтобы доказать свои неоспоримые права.

Во многом ей это удалось благодаря независимым и праведным людям в государственных органах и судах, которые сопротивлялись давлению режима, принимая решения, основанные на справедливости и своей совести…

Митрополия не ищет и не получает каких-либо привилегий по отношению к любому держателю прав собственности. Мы требуем и ожидаем только равенства с другими религиозными общинами, а также со всеми другими правообладателями.

Экстремизм, который может угрожать насилием только потому, что кто-то осуществляет свои законные и гарантированные конституцией и законом права, такие как право собственности в данном случае, совершенно неприемлем для митрополии. «Насилие – злейший противник справедливости», – прокомментировали произошедшее в митрополии.

Напомним, что ранее черногорские националисты, Скупщина Цетине, где те составляют большинство, и раскольники из так называемой «Черногорской православной церкви» требовали передать почитаемый в православном мире Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы им.

А когда СПЦ провела в обители церемонию интронизации нового митрополита Черногорского и Приморского, попытались устроить бунт на грани государственного переворота, подавленный правительством страны.

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