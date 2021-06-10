«Против РФ готовится большой и серьезный заговор» – Колесниченко

10.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Запад превращает Украину в нацистское государство и натравливает на Россию. В эту канву ложится и законопроект о коренных народах, дискриминирующий русских, который был зарегистрирован в Верховной раде.

Поэтому президент России Владимир Путин был вынужден сделать публичное заявление и очертить «красные линии» для Украины.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, севастопольский политик Вадим Колесниченко.

«Это не просто намеки. Дело в том, что выступлению президента предшествовало заявление Государственной думы. Второе – Украина, рассматривая подобного рода законопроекты, реально выстраивает себя в виде нацистского государства, что противоречит базовым принципам Евросоюза, ассоциированным членом которого она является.

Почему президенту пришлось об этом сказать публично? Дело в том, что события, которые происходят на Украине, показывают, что она демонстративно нарушает свои международные обязательства перед Советом Европы. Кстати, в том числе и по Европейской хартии региональных языков, и по европейскому соглашению о защите малых народов. Но Европа абсолютно на это не реагирует. Она, как бы, поощряет Украину двигаться в этом направлении. Это как бандит, который сначала исподтишка на глазах у полицейского бьет женщину и видит, что полицейский не реагирует, а после этого начинает убивать и женщину, и ребенка, который с ней идет. Поэтому президент для чего сделал такое жесткое и публичное заявление.

Чтобы обратить внимание мирового сообщества, что Европа и США готовят из Украины цепного пса, который заражен бациллой русофобии, который будет уничтожать русских, русскоязычное население и становится просто опасным для Российской Федерации. А если это умножить на создание так называемой «Крымской платформы», куда объединяется часть стран Европы, и которых не смущает неисполнение Украиной своих обязательств перед Советом Европы, где она является ассоциированным членом, это наводит на мысль, что против России готовится большой и серьезный заговор. На это нужно реагировать, что и сделал президент», – заявил Колесниченко.