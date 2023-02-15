«Против России один выход – прекратить ее существование» – Арестович

Даже в уничтоженном виде РФ будет представлять для Украины опасность.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил бывший советник офиса президента Украины, киевский пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступать они могут с рогатками и каменными топорами, для того, чтобы они на нас не наступали, есть только одно средство – чтобы они прекратили своё существование как субъект международной политики, то есть Российская Федерация перестала быть. Пока она не перестала быть, и даже тогда будут угрозы, просто они будут не такие и меньшие. Пока она существует, всегда будет эта угроза.

Степень этой опасности – да. Они боеспособность подорвали очень надолго, то есть такая масштабная война, как сейчас, лет пять они точно ничего не могут, даже если сразу санкции снимут, и они сразу будут восстанавливать боеспособность», – сказал экс-чиновник.