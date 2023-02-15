«Против России один выход – прекратить ее существование» – Арестович

Вадим Москаленко.  
15.02.2023 09:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1106
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия


Даже в уничтоженном виде РФ будет представлять для Украины опасность.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил бывший советник офиса президента Украины, киевский пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в уничтоженном виде РФ будет представлять для Украины опасность. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Наступать они могут с рогатками и каменными топорами, для того, чтобы они на нас не наступали, есть только одно средство – чтобы они прекратили своё существование как субъект международной политики, то есть Российская Федерация перестала быть. Пока она не перестала быть, и даже тогда будут угрозы, просто они будут не такие и меньшие. Пока она существует, всегда будет эта угроза.

Степень этой опасности – да. Они боеспособность подорвали очень надолго, то есть такая масштабная война, как сейчас, лет пять они точно ничего не могут, даже если сразу санкции снимут, и они сразу будут восстанавливать боеспособность», – сказал экс-чиновник.

«Это не значит, что не будут пытаться. Они могут идти на пограничные инциденты, на обстрелы и прочее. Но понятно, что большие цели, типа смены власти в Украине или захват больших территорий – нет», – пообещал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть