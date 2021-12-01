Против украинских «Байрактаров» испытают новый российский комплекс ПВО

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Новости Украины

На Украине будет построен завод по производству боевых беспилотников.

Об этом, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые начинаем на Украине строить военный завод по производству современных дронов», – заявил Зеленский.

Речь может идти о локализации на Украине производства турецких ударно-разведывательных беспилотников «Байрактар». О бесполезности этой затеи ранее заявлял украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Скептически оценил анонс Зеленского и российский военкор Александр Сладков, подчеркнув, что как раз накануне Россия ввела в строй новый комплекс ПВО сверхмалой дальности «Гибка-С», который будет уничтожать БПЛА.

«Президент Украины сегодня заявил что будет строить завод по производству дронов. Ну что ж, в добрый путь. А мы, как раз, новый комплекс ПВО ввели в строй… Интересная штука. Работает автоматически и по БЛА (ЗУР «Верба») и по наземным бронированным целям (ПТУР «Атака»). Осталось испытать против «Байрактаров» и сравнить на поле боя с «Джавелинами». Есть «товарищи», которые мечтают попробовать», – написал Сладков.