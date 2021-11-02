Украинские «Байрактары» выйдут дороже турецких – киевский эксперт

02.11.2021 12:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Производство на Украине разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар» может оказаться более дорогим, чем их закупка у Турции напрямую.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По словам Чмута, подобная история уже случалась с закупкой другого военного оборудования у Турции.

«Вопрос: что такое производство? Это сборка из 10 деталей конструктора или это замена каких-то комплектующих на украинские? Если замена, то каких? Цвета или чего? Или мы там поставим какой-то другой двигатель? Вряд ли. Или оптико-электронную станцию, или боеприпасы какие-то?.. Что такое украинское производство? Сборка из турецких комплектующих? Тогда я подозреваю, что это будет дороже, чем покупать у турок напрямую. Потому что, например с Aselsan так выходит, потому что с Harrison так выходило», – сказал Чмут.

«Когда просчитывали производство в Украине, оказывалось, что купить турецкий Aselsan напрямую в Турции и привезти дешевле, чем собрать его в Украине. Вот такая экономика. Вот конкретный пример турецких радиостанций, там тоже должен быть завод, это был одним из ключевых выборов, опуская всю коррупционную составляющую, официально и публично это была одна из ключевых причин, почему мы выбрали турецкие радиостанции, а не американские, израильские или французские на тот период времени. Но потом оказалось, что турки не очень готовы локализовать с одной стороны, а с другой, что это будет дороже. И вообще это на уровне такого помещения, где мы сидим, где пять человек будут отвертками скручивать, как конструктор «Лего» радиостанцию», – заявил Чмут.

Напомним, ранее Украина и Турция подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта и модернизации беспилотников «Байрактар».