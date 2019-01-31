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31.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, ЕС, Россия, США, Украина
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Противник задумал план оккупации по боснийскому сценарию

Предложение спецпредставителя ОБСЕ на Украине Мартина Сайдика о замене Минских договоренностей неким дополнительным планом – это ни что иное, как план по оккупации Донбасса по боснийскому сценарию.

Об этом в эфире интернет-канала «Нейромир» заявил бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Документ очень серьезный, идущий вразрез с интересами как России, так и Донбасса. Не реагировать на него – это политика прятания головы в песок. Поэтому, желательно заранее понять, что готовит противник.

Здесь, видимо, сплелись интересы сторон, и документ выглядит как сборная солянка. Причем, понятно, кто какой пункт вписывал. Америку интересует введение миротворческого полицейского контингента. Эти дефиниции важны и должны быть проговорены.

Разница в том, что Путин предлагал охранительную миссию ОБСЕ на линии соприкосновения. Сайдик предлагает миротворческий контингент под эгидой ООН и полицейскую миссию под эгидой ООН. Это полная оккупация, это боснийский вариант.

У нас это не нужно никому, у нас Макеевка с Донецком не воюет. Получить по всей территории посты людей с голубыми касками, которые не разговаривают по-русски, которые просто будут третировать население и введут концлагерную политику», – заявил Пургин.

Напомним, план Сайдика предполагает отправку в республики Донбасса совместной миссии ООН и ОБСЕ, проведение в регионе выборов и создание временной администрации взамен нынешним властям ЛДНР. Также Запад предложил создать Агентство реконструкции от Евросоюза, которое занималось бы вопросами экономического восстановления, аналогично тому, что работало когда-то во время Балканского кризиса.

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