Волкер очнулся и снова наглеет. Грызлов в ответ называет ЛДНР Украиной

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прервал молчание, очевидно, являвшееся следствием шатдауна в Америке, и поддержал план, представленный главой миссии ОБСЕ на Украине Мартином Сайдиком.

Этот план предполагает отправку в республики Донбасса совместной миссии ООН и ОБСЕ, проведение в регионе выборов и создание временной администрации взамен нынешним властям ЛДНР. Также Запад предложил создать Агентство реконструкции от Евросоюза, которое занималось бы вопросами экономического восстановления, аналогично тому, что работало когда-то во время Балканского кризиса.

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В комментарии украинскому телеканалу «Прямой» Волкер заявил, что в курсе плана Сайдика, и подчеркнул, что он не заменяет, а дополняет Минские договоренности.

При этом, американский дипломат уточнил, что для этого Россия должна согласиться на американский вариант миротворческой миссии, а республики Донбасса, по итогу, будут ликвидированы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы сказал, что это предложение или концепция находится в рамках имплементации Минских договоренностей. Мы имеем эти соглашения, и они важны, ведь они установили прекращение огня, они установили ключевые правила. Речь идет об отведении тяжелых вооружений, вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией. Это очень важные пункты, и мы не хотели бы их терять, лишившись Минских договоренностей. Если Россия действительно хочет мира, хочет улучшить жизнь людей на Донбассе, она должна была бы согласиться на проведение миротворческой операции. И это открыло бы путь для ООН и миротворцев, которые гарантировали бы мир и безопасность. А это означает вывод российской армии и демонтаж так называемых республик. Это бы создало определенную базу. Если бы это было сделано, то тогда была бы нужна и ОБСЕ. Мартин Сайдик демонстрирует, что есть определенные идеи, от которых можно отталкиваться», – заявил Волкер.

В России же раскритиковали предложение Сайдика. Позицию Москвы озвучил представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

«Позиция Мартина Сайдика вызывает некоторое удивление… Конфликт, который призвана разрешить контактная группа – это внутриукраинский конфликт. В комплексе мер по реализации минских соглашений ясно обозначены стороны конфликта: это центральные органы власти Украины и отдельные районы Донецкой и Луганской областей», – заявил Грызлов.

«В силу того, что минские соглашения официально поддержаны и главами государств «нормандского формата», и резолюцией Совета Безопасности ООН, большего политического веса в современном мире просто не существует. Позиция Российской Федерации остается последовательной и неизменной: путь к миру в Донбассе лежит через точное выполнение минских соглашений, которые явно не желает выполнять нынешнее украинское руководство», – добавил спецпредставитель РФ.