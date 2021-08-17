Протухшая вода отправила в госпиталь семь ВСУшников

17.08.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» одно из подразделений ВСУ понесло серьёзные небоевые потери, вызванные отравлением испортившейся водой.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во 2-м батальоне 30-й бригады, завоз питьевой воды осуществлялся не регулярно, при этом высокая температура воздуха не учитывалась, а санитарная обработка емкостей для воды не проводилась, что в конечном итоге приводило к быстрой порче питьевой воды и делало её непригодной для питья», – сказал офицер.

В связи с этим за последние две недели заболели тридцать пять боевиков. Из них семеро было госпитализировано с диагнозом «острое пищевое отравление».

Кроме того, по словам Филипоненко, одной из причин отравления послужил преступный сговор замкомбата по тылу и начальника службы ГСМ бригады, которые продолжительное время списывали топливо с транспортных средств батальона, осуществляющих доставку воды.

Напомним, ранее в Киеве признались, что небоевые потери украинской армии как при нынешней, так и предыдущей власти превышают боевые.