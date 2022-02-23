Протяжка с сертификацией «СП-2» грозит Украине прекращением газового транзита

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Новости Украины

Германии нужно учесть риски и ускорить приостановленную сертификацию оператора российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, отметивший, что усиление нестабильности на Украине делает газовый транзит через эту страну еще более рискованным.

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«Европейский практицизм должен все же наводить на мысль, что сертификацию «Северного потока – 2» хорошо бы ускорить», – сказал Андрианов «Известиям».

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что сертификация газопровода зависит в первую очередь от политических правил, которые могут измениться через полгода.

«Они могут сертифицировать проект, а потом отозвать, как это было с газопроводом OPAL. Я считаю, что ничего не меняется. В крайнем случае, я считаю, можно пойти на прекращение транзита газа по территории Украины и платить им по $100 млн в месяц по правилу «качай или плати», а физических поставок не осуществлять. И если Европе газ будет нужен, они всё равно откроют «Северный поток – 2», — считает Митрахович.