«Русские очень невнимательны». Почему украинцам удалась диверсия в Мелитополе

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Ночью в Мелитополе взорвали мост, ведущий на восток, в направлении Бердянска. Мост не является частью «сухопутного коридора» из Донбасса в Крым, машины идут по объездной. Однако диверсия затрудняет коммуникации тех, кто работает в городе.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет экс-начальник полиции Энергодара Алексей Селиванов, напомнивший, что Мелитополь выполняет роль столицы освобожденной от Украины части Запорожской области.

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Могу сказать, что работа украинских диверсантов на территории Запорожской области намного менее интенсивна и профессиональна, чем их же деятельность в Херсонской. В Херсонской было больше успешных для украинцев терактов, больше убийств, как до оставления нашими Херсона, так и после. Теракты продолжаются и сейчас – на днях в Скадовске был подорван замгубернатора.

В то же время большая часть диверсий в Мелитополе провалилась. От взрывов пострадали две мирные девочки, вылетело несколько оконных стёкол. Даже целевые попытки убийства чиновников администрации приводили максимум к ранениям. Происходит так по ряду причин.

По Херсонской области работают более профессиональные украинские диверсанты. И немаловажно что по Запорожской области в целом на порядок более распространены пророссийские настроения.

У киевских спецслужб просто нет в Запорожье большого выбора исполнителей. На укропов соглашаются работать разве что фрики. Кроме того, Херсон – областной центр, и проукраинского элемента (а также более или менее подготовленных заукраинцев) там численно больше.

Опыт действий так называемых «херсонских партизан» необходимо проанализироваать, чтобы в дальнейшем (а дальнейшее непременно будет) допускать меньше провалов в обеспечении безопасности тех регионов, где присутствует проукраинский элемент. Тем более, публикации о деятельности диверсантов (в большей степени – любителей) стали появляться после перехода Херсона под контроль ВСУ.

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На что нужно обратить внимание в откровениях «херсонских партизан»?

Проукраинские митинги.

Характерная и общая черта партизан-любителей – это их участие в проукраинских митингах. При освобождении крупных городов, видя крайне лояльное по отношению к населению поведение русских войск, проукраинский элемент городов (прежде всего крупных) стал выходить на митинги под желто-блакитными флагами. Целью этих митингов на том этапе было создание картинки «непокорности населения оккупантам», чуть позже были попытки блокирования митингующими административных помещений.

Митинги прекратились достаточно быстро, для этого было достаточно немного пострелять в воздух и бросить несколько дымовых гранат. Организаторы митингов были зафиксированы, и с ними провели работу.

Однако, в ходе этих манифестаций произошла ещё и кристаллизация потенциальных партизан. Не будучи организаторами митингов, оставаясь в относительной тени, они нашли единомышленников и создали небольшие устойчивые группы будущих диверсантов.

Кроме того, даже не имея в виду деятельность диверсантов, каждый рядовой участник митингов – те самые девочки и старушки – позже сливали СБУ информацию о передвижения и расположении русских войск. Поэтому надо понимать, что каждый участник митингов – потенциальный диверсант, нахождение которого на свободе может стоить кровавых терактов и человеческих жертв. Вывод, я думаю, очевиден.

Таксисты.

Идеальный и не вызывающий подозрений информатор – таксист. Если таксист не твой агент, то он агент противника. С таксистами нужно работать в первую очередь.

Русские солдаты (в том числе, несущие службу на блокпостах) невнимательны. Это слова украинских диверсантов. И слишком добрые – добавлю я от себя. Мы, русские (включая чеченцев, осетин, бурят) очень добры и милостивы, особенно по отношению к детям и старушкам. Украинские террористы буквально прикрывались этими детьми и старушками, изображая «вывоз семьи» и пробивая русских на жалость. Так делал неоднократно, прикрывая старушками свои злые дела.

Необходимо быть внимательнее.

Ну и, как я уже писал, необходимо защищать своих. Русские ведь своих не сдают, не правда ли? А на практике даже начальникам управлений нашей администрации никто не выдаёт ни оружия, ни брони, ни охраны. Неудивительно поэтому, что диверсанты признают их (нас!) лёгкой добычей.

«Колллаборантов меньше защищали и охраняли» – говорят они.

И расценивают активистов, как приоритетную цель, потому что пророссийских граждан Украины они ненавидят намного больше, чем простых русских солдат. Наличие пророссийских людей сейчас – залог того, что русской может стать вся Украина. И укропы это прекрасно понимают.

Поэтому не вижу ничего страшного и необычайного в том, чтобы выдавать пророссийским активистам оружие и бронежилеты скрытого ношения, если уж нет возможности приставить к каждому охрану. Создание вооружённых дружин из местных (с соответствующей фильтрацией) тоже станет правильным шагом. Так делали всегда в истории в любых войнах (да хоть Русско-турецкие войны вспомним – дружины из болгар). Они бы, кстати, могли и мосты охранять…